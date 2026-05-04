La mayor empresa de data centers en el país, Odata: “Queremos seguir creciendo en Chile”

Odata es la empresa de data centers con mayor capacidad instalada en Chile, de acuerdo a la información de Colliers. La firma concentra más del 30% del total de MW, y le sigue, en segundo lugar Ascenty con un 19%, bastante más lejos de líder del mercado.

La firma tiene origen brasileño nació hace 11 años, y dos años después llevaron sus operaciones de centros de datos a Colombia. “Es una empresa que siempre se pensó para ser una empresa multinacional cubriendo toda América Latina”, explica su cofundador, y CEO Ricardo Alario.

En 2020, ante el llamado de sus mismos clientes, expandieron el negocio a los siguientes dos países: México y Chile. Esas fueron las últimas excursiones fuera del territorio de origen. Hoy tienen cinco centros de datos en Brasil, cuatro en México, dos en Chile (en Lampa y San Bernardo) y uno en Colombia.

“Chile representa hoy en torno de 30% de nuestro negocio total. Es grande, es muy significativo”, dice Alario. Esto es casi un tercio del total de ingresos que recibe Odata de sus operaciones, y de la capacidad en MW que tienen en toda la región.

El foco de la empresa, tanto en Chile como en resto de los países en los que tienen presencia son las empresas que necesitan capacidad instalada rápido, conocidas como hyperscaler (como Amazon, Oracle, Google, Microsoft y Meta, clientes de Odata). Eso significa construir un data center en un periodo de 14 a 15 meses.

El portafolio de Odata ocupa un mecanismo de enfriamiento de circuito cerrado, lo que significa un uso menor de agua. Odata, en mayo del 2023 fue adquirida por la firma estadounidense de centro de datos Aligned. Esta es propietaria de una tecnología de enfriamiento, que permite además un menor uso de energía para ello. Aligned en octubre del año pasado fue adquirida por Black Rock, Microsoft y Nvidia. En Chile, esa operación fue aprobada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en abril de este año.

Las oportunidades en Chile

A fines del 2023 entró en operación el data center de San Bernardo, y hoy ya está alcanzando el tope de su capacidad. En vista de esto, los planes para Chile serán “seguir creciendo”, afirma Alario.

Señala que han ido creciendo sostenidamente en sus ingresos, siendo el 2025 el mejor año de la historia. “Nuestros clientes siguen creciendo en su infraestructura, y ahora se viene una segunda curva de crecimiento más fuerte relacionada a la inteligencia artificial (IA). Toda la necesidad de energía y de data centers para IA es muy grande (...) cada vez se necesita más capacidad” declara el CEO.

El seguir creciendo en Chile puede ser a través de la ampliación de los centros de datos que ya tienen, o en nuevos, según dice el ejecutivo. “Siempre estamos mirando nuevos sitios, nuevos terrenos. Es parte del ADN de Odata”, asegura. Apunta a que las nuevas locaciones tienen que sondearse con las necesidades de los clientes, puesto que para muchos la ubicación es clave por temas de latencia.

El country manager de Odata en Chile, Ignacio Larraín, lo resume así: “Estamos mirando siempre opciones de crecimiento. Tenemos opciones ya localizadas para poder activar rápidamente. Chile sigue siendo estratégico para el crecimiento de Odata, por lo tanto vamos a seguir invirtiendo cuando sea el momento adecuado”.

Para poder crecer en Chile hay varias ventajas, como la buena conectividad, y un proceso ordenado y simple de impuestos. Alario también destaca “la estabilidad económica de Chile. Eso es muy claro. Chile es siempre un país muy estable. Las leyes son muy estables. Eso es muy importante para nuestros clientes”, afirma.

“Lo otro es la energía. Chile es un país rico en energía, energía renovable y eso es una ventaja”, añade.

Sin embargo, también hay dificultades. “La parte más difícil pasa por la parte de permisos y también por conseguir terrenos. Hay pocos lugares en la Región Metropolitana donde se podría colocar datos centros. Muchas veces son zonas más industriales, pero ahí también es difícil conseguir energía. Tener los dos es difícil”, declara el cofundador de Odata.

Larraín suma que esto debería “ir mejorando los tiempos al futuro para poder ser más competitivos con otros países. En otros países eso es más rápido (...) En Chile ya en el pasado demoramos ocho o nueve meses para empezar a construir. Muchas veces para el cliente es muy duro porque necesita la capacidad más rápido posible”.

Finalmente, Alario manifestó su preocupación por los intentos de distintos países, al igual que en Chile, de regular la IA. “Muchos países están discutiendo hoy nuevas leyes que van a poner muchas reglas en la IA. Eso me preocupa muchísimo porque es una tecnología muy nueva. Nadie sabe claramente se va a desarrollar. En Europa se crearon unas leyes muy duras antes de tenerlos problemas. Se crearon leyes sin saber cuál sería el problema. Esta ley creó una barrera para desarrollar”, dijo.