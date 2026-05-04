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    La ciencia revela 3 nuevos tipos de TDAH: una es la forma más grave de la afección

    Un estudio con más de mil escáneres cerebrales reabre el debate sobre cómo se diagnostica este trastorno y plantea que su definición actual podría quedarse corta.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    La ciencia revela 3 nuevos tipos de TDAH: una es la forma más grave de la afección. Foto: Getty Images.

    El estereotipo clásico del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) suele ser la de un niño distraído que mira por la ventana o que no puede dejar de moverse en su silla.

    Sin embargo, padres y profesores también describen un perfil más desconcertante: niños que estallan emocionalmente, se desploman en el suelo, gritan, lloran y hasta rompen objetos cuando se sienten sobrepasados.

    Un estudio publicado este año en JAMA Psychiatry aporta nueva evidencia para entender mejor estos tipos de TDAH.

    Según informó The Washington Post, la investigación analizó 1.154 escáneres cerebrales de niños y adolescentes, identificando tres biotipos de TDAH a partir de patrones observables en neuroimagen.

    Dos de ellos coinciden con las categorías ya reconocidas en los manuales diagnósticos: el tipo “predominantemente inatento” y el “predominantemente hiperactivo/impulsivo”.

    ¿Cuál es el tercer grupo?

    Pero el tercero –caracterizada por una marcada desregulación emocional– abre un terreno nuevo y potencialmente decisivo para la comprensión del trastorno.

    Según los hallazgos, este subtipo “extremo” mostró los cambios más extensos en el cerebro: 45 áreas anormales, frente a 26 en cada uno de los otros dos grupos.

    Las diferencias no serían solo de intensidad, sino cualitativas.

    La investigadora principal, Nanfang Pan, experta en neuroimagen del Hospital de China Occidental de la Universidad de Sichuan, explicó que se detectaron alteraciones extensas en la corteza prefrontal medial y el globo pálido, regiones vinculadas al control emocional y la motivación.

    “Me sorprendió la precisión con la que coincidieron nuestros resultados”, declara Pan.

    “No utilizamos información clínica alguna en la agrupación, y aun así, los tres biotipos que surgieron se correspondieron bien con las presentaciones clínicas reconocidas del TDAH”, agrega.

    La desregulación emocional no figura actualmente como criterio diagnóstico formal en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5), aunque muchos especialistas consideran que ha sido una dimensión subestimada del TDAH.

    ¿Qué dicen los expertos?

    Para Paul Rosen, director de la Clínica de Evaluación Rápida del TDAH del Norton Children’s Medical Group en Louisville, este perfil extremo es familiar en la práctica clínica.

    “Son básicamente volcanes a punto de estallar”, dijo. “Cuando las cosas salen mal, explotan. Son niños que pueden tener rabietas de una hora, tirar cosas, golpearlas y romperlas”.

    Según Rosen, estos casos suelen requerir intervenciones más intensivas y presentan con frecuencia diagnósticos asociados como ansiedad o depresión. Además, no siempre responden igual a los tratamientos habituales.

    Melissa DelBello, profesora de psiquiatría y pediatría en la Universidad de Cincinnati, advirtió que, aunque la neuroimagen aún no es una herramienta práctica para el diagnóstico masivo debido a su costo y limitaciones, estudios como este podrían abrir el camino hacia tratamientos más personalizados.

    “No son tan sensibles a las recompensas”, afirmó sobre estos niños, sugiriendo que estrategias conductuales como el refuerzo positivo no siempre resultan efectivas.

    Para F. Xavier Castellanos, neurocientífico de la Universidad de Nueva York que participó en el grupo de trabajo del DSM-5, la evidencia podría estar marcando un punto de inflexión.

    “Esta idea lleva circulando unos 20 años, pero cada vez cobra más credibilidad. Y la ciencia ha llegado a un punto en el que parece que estamos ante algo real”, señaló.

    La posibilidad de incorporar oficialmente un subtipo vinculado a la desregulación emocional podría redefinir la manera en que se entiende y trata el TDAH en el futuro cercano.

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