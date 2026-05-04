Ahora viene Brasil: la Roja Sub 17 femenina empata con Argentina y está en semifinales del Sudamericano

Este domingo, la selección chilena Sub 17 femenina cerró la fase grupal del Sudamericano de Paraguay con un empate que tiene sabor a triunfo. En la gastada cancha del Estadio Ameliano de Villeta, la Roja de Vanessa Arauz igualó 2-2 con Argentina, resultado que le sirvió para clasificar a las semifinales del torneo continental y, además, mantener vivas sus opciones de entrar en el Mundial.

A las chilenas les alcanzaba con el empate para asegurar una plaza en la siguiente instancia. El partido comenzó favorable prematuramente, porque Antonella Martínez abrió la cuenta en los 3′, mediante un remate de distancia. Sin embargo, las argentinas llegaron al empate en los 12′, mediante un tiro penal de Mercedes Diz.

En el complemento, la Albiceleste iba a remontar el marcador. En los 60′, Josefina Galarza convirtió el 2-1. Considerando el otro resultado del grupo (se jugaba en paralelo Colombia - Paraguay), la Roja estaba momentáneamente en el tercer lugar, que la ponía a la espera de un eventual rival por una clasificatoria para la Copa del Mundo.

Sin embargo, apareció nuevamente Antonella Martínez. La mediocampista de Everton sacó un gran disparo de distancia y puso el 2-2 en los 82′. Esa igualdad era equivalente a un triunfo para las nacionales.

Hay que consignar lo siguiente. Argentina, Chile y Colombia finalizaron igualadas con ocho puntos en el grupo A. Considerando que había paridad en puntos de los enfrentamientos directos y en la diferencia de gol de los duelos directos, se pasó al siguiente criterio de definición (establecidos en el reglamento por Conmebol para desempatar): los goles a favor en los duelos directos. Gracias a ese ítem, Argentina quedó en el primer lugar, dejando a la Roja en la segunda posición.

En semifinales, el equipo de Arauz tendrá que enfrentar a Brasil, que fue primera en el grupo B. La otra llave será entre Argentina y Venezuela. Si Chile gana este encuentro, pasa a la final y clasifica al Mundial Sub 17 de Marruecos. Si pierde, tendrá una opción más para ir a la Copa del Mundo. En ese caso, deberá chocar ante el cuadro que terminó en la tercera posición del grupo B, que es Ecuador.

El partido entre Chile y Brasil se jugará este miércoles 6 de mayo, en el CARFEM de Ypané.