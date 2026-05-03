Inversión global de venture capital rompe récord en el arranque de 2026

La inversión global de capital de riesgo o venture capital (VC) alcanzó un máximo histórico durante el primer trimestre de 2026, totalizando US$330.900 millones, más del doble de los US$128.600 millones registrados en el último trimestre de 2025. El dato, contenido en el estudio Venture Pulse de KPMG, confirma un arranque de año marcado por una fuerte concentración de capital en “megarrondas”, particularmente en torno al desarrollo y aplicación de inteligencia artificial (IA).

El salto no solo es relevante por el monto, sino también por su composición. Durante el trimestre se registraron 8.464 operaciones —menos que las 10.097 del trimestre previo— lo que evidencia una tendencia clara: menos transacciones, pero de mayor tamaño. De hecho, diez de estas superaron los US$2.000 millones, acumulando más de US$206.000 millones, cerca de dos tercios del total global.

El trimestre estuvo dominado por inversiones en grandes compañías tecnológicas estadounidenses. Entre las principales rondas destacan OpenAI (US$122.000 millones), Anthropic (US$30.600 millones), xAI (US$20.000 millones) y Waymo (US$16.000 millones), además de Databricks, Polymarket y Shield AI. El capital se concentra en compañías estratégicas vinculadas a modelos fundacionales, infraestructura tecnológica y aplicaciones avanzadas de IA.

El interés inversor, sin embargo, ya se expande hacia startups de aplicaciones específicas, infraestructura (centros de datos y semiconductores), IA física, sistemas autónomos y soluciones verticales en energía, defensa, legaltech y software empresarial. El sector software captó US$225.200 millones durante el trimestre, prácticamente igualando todo lo invertido en 2025. Dentro de este segmento, la IA continúa siendo el principal motor.

Pese a un contexto inflacionario complejo, Cristián Tapia, socio deal advisory de KPMG Chile, señala que los inversionistas están mandando una señal clara: “Nadie quiere estar en la sala de espera mientras el mercado y la competencia ya se movió”.

Por región

América concentró US$270.100 millones, equivalente a más del 80% del total global, con Estados Unidos explicando prácticamente la totalidad (US$267.200 millones), más del doble de su récord anterior. Europa alcanzó US$25.700 millones —su mejor registro en 14 trimestres— y Asia US$31.800 millones, su nivel más alto en 12 trimestres. Solo en América surgieron 66 nuevos unicornios, frente a 44 el trimestre previo, impulsados mayoritariamente por startups de IA.

En Chile, Tapia ve indicios de una nueva ola de inversiones tras el freno de 2022-2024. “Los montos levantados buscan esencialmente internacionalizar un modelo de negocios exitoso, con preferencia por México. Los inversionistas buscan activamente oportunidades y hay dinero para ello”, afirma.

En cuanto a los exits, el valor total se elevó a US$413.500 millones, más del doble del trimestre anterior. Sin embargo, el crecimiento lo lideraron fusiones y adquisiciones: las IPOs representaron solo US$65.200 millones en 83 nuevas emisiones, reflejando un mercado aún selectivo.

Lo que viene

Pese al fuerte arranque, el segundo trimestre presenta riesgos por tensiones geopolíticas, alza del petróleo y presiones inflacionarias. Con todo, el Venture Pulse concluye que la IA seguirá liderando la agenda global, acompañada por defensa, espacio y ciberseguridad.