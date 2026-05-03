A qué hora y dónde ver a Universidad de Concepción vs. Universidad Católica en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este fin de semana avanza el desarrollo de la Copa de la Liga, en la que Universidad de Concepción recibe a la Universidad Católica por la Fecha 4.

Los Cruzados llegan tras caer por la cuenta mínima ante la Universidad de Chile en el clásico de la Liga de Primera y luego de vencer a Barcelona de Guayaquil por la Copa Libertadores.

Cuándo juega Universidad de Concepción vs. UC

El partido de la Universidad de Concepción contra la Universidad Católica es este domingo 3 de mayo, a las 12:30 horas.

Los clubes se miden en el Estadio Ester Roa Rebolledo de la Región del Biobío.

Dónde ver a Universidad de Concepción vs. UC

El partido de la Universidad de Concepción contra la Universidad Católica se transmite en el canal TNT Sports Premium .

Además, la cobertura online de este compromiso va por la plataforma HBO Max.