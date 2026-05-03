A qué hora y dónde ver a Universidad de Concepción vs. Universidad Católica en TV y streaming
Los Cruzados se trasladan hasta el Biobío en el marco de la Copa de la Liga.
Este fin de semana avanza el desarrollo de la Copa de la Liga, en la que Universidad de Concepción recibe a la Universidad Católica por la Fecha 4.
Los Cruzados llegan tras caer por la cuenta mínima ante la Universidad de Chile en el clásico de la Liga de Primera y luego de vencer a Barcelona de Guayaquil por la Copa Libertadores.
Cuándo juega Universidad de Concepción vs. UC
El partido de la Universidad de Concepción contra la Universidad Católica es este domingo 3 de mayo, a las 12:30 horas.
Los clubes se miden en el Estadio Ester Roa Rebolledo de la Región del Biobío.
Dónde ver a Universidad de Concepción vs. UC
El partido de la Universidad de Concepción contra la Universidad Católica se transmite en el canal TNT Sports Premium.
Además, la cobertura online de este compromiso va por la plataforma HBO Max.
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