SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Concepción vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Los Cruzados se trasladan hasta el Biobío en el marco de la Copa de la Liga.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    A qué hora y dónde ver a Universidad de Concepción vs. Universidad Católica en TV y streaming. Foto referencial de archivo ADRIAN NUQUES/API/PHOTOSPORT

    Este fin de semana avanza el desarrollo de la Copa de la Liga, en la que Universidad de Concepción recibe a la Universidad Católica por la Fecha 4.

    Los Cruzados llegan tras caer por la cuenta mínima ante la Universidad de Chile en el clásico de la Liga de Primera y luego de vencer a Barcelona de Guayaquil por la Copa Libertadores.

    Cuándo juega Universidad de Concepción vs. UC

    El partido de la Universidad de Concepción contra la Universidad Católica es este domingo 3 de mayo, a las 12:30 horas.

    Los clubes se miden en el Estadio Ester Roa Rebolledo de la Región del Biobío.

    Dónde ver a Universidad de Concepción vs. UC

    El partido de la Universidad de Concepción contra la Universidad Católica se transmite en el canal TNT Sports Premium.

    Además, la cobertura online de este compromiso va por la plataforma HBO Max.

    Más sobre:FútbolCopa de la LigaUniversidad de ConcepciónUdeCUniversidad CatólicaUCUdeC - UCUniversidad de Concepción - UCDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Papa León XIV recuerda a periodistas víctimas de guerra y violencia en oración dominical

    3 señales de que estás mejor soltero, según una investigación

    ¿Sirven los suplementos de colágeno para mejorar la piel, articulaciones y el cabello? Esto dicen los médicos

    OPEP+ anuncia aumento de producción de petróleo desde junio pese a bloqueo en Ormuz

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión

    Banco Estado descarta ciberataque en sus plataformas y servicios

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, domingo 3 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 3 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    Temblor hoy, sábado 2 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 2 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    Temblor hoy, viernes 1 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 1 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    4.
    Tras el Día del Trabajador: Revisa cuando es el siguiente feriado y el próximo fin de semana largo

    Tras el Día del Trabajador: Revisa cuando es el siguiente feriado y el próximo fin de semana largo

    5.
    Rating del domingo 26 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 26 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Concepción vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Concepción vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 3 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 3 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Manchester United vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester United vs. Liverpool en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Concepción vs. Universidad Católica en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Concepción vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Banco Estado descarta ciberataque en sus plataformas y servicios

    Fonasa activa protocolos por alerta de ciberseguridad y descarta filtración de datos

    OPEP+ anuncia aumento de producción de petróleo desde junio pese a bloqueo en Ormuz
    Negocios

    OPEP+ anuncia aumento de producción de petróleo desde junio pese a bloqueo en Ormuz

    Los negocios del grupo Empresas Villa Baviera

    La advertencia de Eduardo Engel: “La versión actual del proyecto (del gobierno) no resuelve el tema fiscal”

    3 señales de que estás mejor soltero, según una investigación
    Tendencias

    3 señales de que estás mejor soltero, según una investigación

    ¿Sirven los suplementos de colágeno para mejorar la piel, articulaciones y el cabello? Esto dicen los médicos

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    El gran sacrificio que realiza Ignacio Vásquez para ganarse un lugar en la U de Fernando Gago
    El Deportivo

    El gran sacrificio que realiza Ignacio Vásquez para ganarse un lugar en la U de Fernando Gago

    Viktor Gyökeres iguala histórico registro que Alexis Sánchez conservó por 11 años en Arsenal

    Nico Pino analiza los cambios técnicos de la Fórmula 1: “Hay equipos que no logran sacar el máximo provecho”

    Motorola renueva sus plegables en Chile: claves del nuevo razr 70 ultra y el debut del razr fold
    Tecnología

    Motorola renueva sus plegables en Chile: claves del nuevo razr 70 ultra y el debut del razr fold

    Review Sony WH-1000XM6: ¿Valen la pena los nuevos reyes de la cancelación de ruido?

    Samsung lanza en San Pedro de Atacama su programa de innovación escolar en STEM

    Shakira reúne a dos millones de personas en megaconcierto gratuito en Río de Janeiro
    Cultura y entretención

    Shakira reúne a dos millones de personas en megaconcierto gratuito en Río de Janeiro

    Francisco Ortega: “La Quintrala era una figura vampírica mucho antes de que se usara ese término en Chile”

    Ministro Francisco Undurraga: “Si queremos un país que genere cultura, no podemos seguir haciendo lo mismo”

    Papa León XIV recuerda a periodistas víctimas de guerra y violencia en oración dominical
    Mundo

    Papa León XIV recuerda a periodistas víctimas de guerra y violencia en oración dominical

    Boris Giltburg, pianista: “En medio de la guerra, Beethoven escribió música que tiene toda la energía de la vida”

    El viaje de Ayuso a México para rendir homenaje a conquistador español en medio de roces con Sheinbaum

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión
    Paula

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión

    Adenomiosis: otra enfermedad ginecológica invisibilizada

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?