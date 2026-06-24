Toy Story 5 llega a Santiago con una experiencia gratuita: revisa las fechas y horarios del evento

Los fanáticos de Toy Story 5 cuentan con un panorama imperdible en la Región Metropolitana, donde toda la familia podrá disfrutar de juegos, talleres y actividades con premios a través de una invitación gratuita.

El evento llega este fin de semana y coincide con el reciente estreno de la quinta película de la saga de Pixar, que ya ha cautivado a los espectadores chilenos en salas de cine.

Evento gratuito de Toy Story 5

El evento se presenta como Experiencia Interactiva de Toy Story 5 y se realizará de forma gratuita en el Parque Araucano desde el 26 al 28 de junio , entre 11:00 y 18:00 horas .

Las tres jornadas del evento que albergará el Centro Parque de la comuna de Las Condes tendrán una serie de espacios diseñados para jugar y conectar con el universo de Woody, Buzz Lightyear, Jessie y sus amigos.

Juegos, escenarios tematizados, zonas de descanso y espacios dedicados para tomarse fotos serán parte de lo que podrán disfrutar los asistentes.

Parte de la programación del evento cuenta con la chef Camila Prado, quien ofrecerá un taller de cocina desde las 16:00 horas el viernes y desde las 12:00 horas el sábado y domingo, donde se podrán decorar galletas inspiradas en la saga.

Otra invitada al espacio es la bailarina Vivi Rodrígues, que desde las 12:00 horas el viernes, y desde las 16:00 horas el sábado y domingo, realizará un show con juegos, bailes, desafíos y premios para toda la familia.

Ambas actividades se realizarán con cupos limitados. A continuación el cronograma detallado del evento: