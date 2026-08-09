Gobierno activa Código Azul en la Región Metropolitana y siete comunas del país por bajas temperaturas

El gobierno anunció la noche de este sábado la activación del Código Azul para la Región Metropolitana y las comunas de San Felipe, Los Andes, Rancagua, Talca, Curicó, Chillán y Los Ángeles, ante las bajas temperaturas pronosticadas para las próximas horas.

La medida rige desde hoy y hasta las 13.00 horas de mañana domingo, debido a las condiciones proyectadas por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que prevén heladas que se extenderán entre las regiones de Valparaíso y del Biobío.

Un fenómeno impulsado por la influencia de un “régimen anticiclónico de características frías”, que favorecerá el descenso de los termómetros, con mínimas entre -2 y 0 °C en la cordillera de la costa y valles, y entre -3 en -1 °C en la precordillera.

El Código Azul es una medida preventiva que se activa ante condiciones meteorológicas extremas, con el objetivo de entregar protección y apoyo oportuno a personas en situación de calle, ofreciendo alimentación, abrigo y traslado a albergues para personas que lo necesitan.

La autoridad recordó que si se ve una persona dicha en situación se puede llamar al Fono Calle 800 104 777, opción 0, o ingresar al sitio codigoazul.gob.cl para dar la alerta.