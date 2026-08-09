Senapred reporta 5.500 personas aisladas en La Araucanía por intensas nevadas

La Dirección Nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que cerca de 5.500 personas permanecen aisladas en la Región de La Araucanía debido a las intensas nevadas registradas en distintos sectores de la zona sur del país, en el marco del sistema frontal que afecta principalmente al tramo comprendido entre Maule y Aysén.

De acuerdo con el balance entregado por la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, 2.000 personas se encuentran aisladas en la comuna de Pucón, mientras que otras 3.500 permanecen en esta condición en Lonquimay, producto de las precipitaciones de nieve.

Ante la emergencia, personal municipal y de Vialidad se encuentra desplegado en terreno para realizar labores de despeje y recuperar la conectividad en los sectores afectados.

La situación también ha generado interrupciones de tránsito en otras zonas del sur. En la Región de Los Lagos, Senapred informó que se determinó el corte de tránsito en la Ruta 7, a la altura del sector Cuesta Moraga, en la comuna de Chaitén, debido a las nevadas. La interrupción se mantendría hasta las 8.00 horas de este domingo 9 de agosto.

El sistema frontal también mantiene afectaciones sobre el suministro eléctrico. Según el balance de Senapred, más de 13.000 clientes permanecen sin energía eléctrica en el tramo comprendido entre las regiones del Maule y Aysén.

La Región de La Araucanía concentra la mayor cantidad de usuarios afectados, con más de 8.700 clientes sin suministro.

En el Maule, en tanto, Senapred reportó una vivienda con daños en evaluación producto del derrumbe de una ladera en el sector Llico, comuna de Vichuquén.

Cebrián señaló que los equipos de emergencia y las maquinarias municipales y de Vialidad continúan trabajando en los puntos afectados para despejar las rutas y atender las consecuencias del evento meteorológico.

Intensas precipitaciones en el norte

Junto con el balance de la emergencia en el sur, Senapred informó que mantiene activadas las coordinaciones preventivas ante un nuevo sistema frontal que afectará sectores entre Arica y Parinacota y Coquimbo entre el lunes 10 y el miércoles 12 de agosto.

El pronóstico contempla precipitaciones, viento, nevadas y tormentas eléctricas, con especial preocupación por la presencia de una isoterma cero alta, condición que podría provocar lluvias en sectores donde habitualmente se registran nevadas.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta para Atacama por precipitaciones moderadas a fuertes, además de avisos por precipitaciones normales a moderadas en sectores de Arica y Parinacota y Antofagasta.

Senapred llamó a evitar desplazamientos hacia sectores cordilleranos y a mantenerse alejados de quebradas y cursos de agua que podrían experimentar aumentos de caudal, además de extremar las precauciones al conducir ante eventuales condiciones de viento y barro en las rutas.