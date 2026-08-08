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    Parquemet celebra el Día del Niño con más de 10 actividades gratuitas en Santiago: Zoo Nacional, conciertos y búsqueda del tesoro

    La programación se desarrollará durante este fin de semana en el Parque Metropolitano de Santiago y sus 22 parques urbanos. Entre los panoramas destacan la entrada gratuita al Zoo Nacional, actividades deportivas, espectáculos y una búsqueda del tesoro en el cerro San Cristóbal.

    Por 
    Felipe Rivera
    Parquemet celebra el Día del Niño con más de 10 actividades gratuitas: Zoo Nacional, conciertos y búsqueda del tesoro

    Una búsqueda del tesoro en el cerro San Cristóbal, entrada gratuita al Zoo Nacional, conciertos y actividades deportivas forman parte de la programación preparada por Parquemet para celebrar el Día del Niño durante este fin de semana.

    La cartelera contempla más de una decena de actividades gratuitas distribuidas entre el Parque Metropolitano de Santiago y los 22 parques urbanos que integran su red, con panoramas relacionados con la naturaleza, el deporte, la cultura, la recreación y la educación ambiental.

    “El mejor regalo que podemos ofrecer a niños y niñas es la posibilidad de jugar, descubrir y compartir en espacios públicos seguros, rodeados de naturaleza y en familia”, señaló la directora subrogante de Parquemet, Marisol Torregrosa.

    “En Parquemet creemos que los parques son escenarios donde se construyen recuerdos, se fortalece el vínculo con el entorno y se fomenta el respeto por la biodiversidad. Por eso queremos invitar a todas las personas a celebrar este Día del Niño disfrutando de una programación gratuita, diversa y pensada para toda la familia”, agregó.

    Entrada gratuita al Zoo Nacional y búsqueda del tesoro

    Uno de los principales panoramas será el Zoo Nacional, que abrirá sus puertas con entrada gratuita entre las 10.00 y las 17.00 horas.

    Durante la jornada se realizarán experiencias educativas orientadas a niños, niñas y adultos para conocer más sobre biodiversidad, bienestar animal y el trabajo de conservación que desarrolla el recinto.

    Para el domingo, además, está programada una búsqueda del tesoro en el cerro San Cristóbal. La actividad utilizará una aplicación de orientación para que las familias recorran diferentes sectores del parque mediante pruebas que buscan fomentar el trabajo en equipo, la actividad física y el contacto con la naturaleza.

    Al término de la jornada se realizará un sorteo de premios entre los participantes.

    Parquemet celebra el Día del Niño con más de 10 actividades gratuitas: Zoo Nacional, conciertos y búsqueda del tesoro. la-tercera

    La programación también contempla actividades deportivas organizadas por el Instituto Nacional de Deportes (IND) y espacios recreativos en la Plaza Gabriela Mistral, ubicada en el sector Tupahue.

    A ellas se sumará un concierto gratuito de la Orquesta Juvenil de La Reina en la Casa de la Cultura Anáhuac.

    Quienes recorran el Parque Metropolitano también podrán acceder a las experiencias ofrecidas por Turistik en el Funicular de Santiago y el Teleférico Santiago.

    Actividades en los parques urbanos

    Las celebraciones no se concentrarán únicamente en el cerro San Cristóbal. Los parques La Castrina, Bicentenario de la Infancia y Bernardo Leighton tendrán actividades desarrolladas junto a municipios y organizaciones colaboradoras.

    La programación incluye juegos infantiles, espectáculos, conciertos, concursos, actividades deportivas y experiencias de educación ambiental.

    Además, los 22 parques de la Red de Parques Urbanos permanecerán abiertos durante todo el fin de semana para recibir a las familias que quieran recorrer senderos, utilizar las áreas verdes o realizar actividades deportivas.

    En paralelo, Parquemet anunció la firma de un convenio con la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI), acuerdo que permitirá realizar conciertos gratuitos en distintos parques urbanos de la Región Metropolitana.

    Los horarios y detalles específicos de cada actividad estarán disponibles a través de los canales y redes sociales oficiales de Parquemet.

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