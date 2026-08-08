Más de 500 dirigentes, ministros y parlamentarios se congregaron este sábado en el Salón de Honor del exCongreso Nacional para reconocer a 16 dirigentes en la segunda versión del Premio Anual Dirigencia Social y Comunitaria.

El reconocimiento busca “destacar a quienes dedican parte de su tiempo a organizar, representar y trabajar por otros, fortaleciendo el vínculo entre las organizaciones sociales y el Estado”.

La ceremonia contó con la participación del ministro Segpres, José García Ruminot; la ministra de la Mujer, Judith Marín; la presidenta del Senado, Paulina Núñez. Asimismo, asistieron los diputados José Antonio Kast, Guillermo Ramírez, Constanza Hube y Diego Vergara, entre otros.

El titular de Segpres, García Ruminot, afirmó que “este reconocimiento es una distinción personal, pero que también reconoce a todas las personas que, desde una junta de vecinos, un comité de vivienda, un club de adulto mayor o un club deportivo, llegan a una reunión para trabajar y construir bienestar. Este reconocimiento es para todos ellos.”

Gobierno reconoce a 16 dirigentes sociales en segunda edición del Premio a la Dirigencia Social y Comunitaria

Por su parte, el subsecretario José Francisco Lagos destacó el rol de los dirigentes. “Esta tarea lejos de los reconocimientos, entregando voluntariamente su tiempo y experiencia al servicio de los demás. Hoy estamos valorando el trabajo de miles de dirigentes de Arica a Magallanes: mujeres y hombres que ayudan a que sus barrios y localidades avancen sin dejar a nadie atrás”.

En esa misma línea, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, señaló que “es importante reconocer esa labor en un Chile con una crisis de desconfianza, donde muchas veces las personas sienten que nadie los escucha. La gente deposita la confianza en ustedes”.

Por otro lado, la directora de la División de Organizaciones Sociales (DOS), Katerine Montealegre, indicó a los dirigentes presentes que “no están solos. No importa de dónde vienen ni dónde viven, la DOS existe para y por ustedes. Sigamos trabajando juntos, hoy y cada día, para construir el Chile que soñamos”.