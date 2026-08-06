Los tres extranjeros que Carabineros detuvo con más de $540 millones en billetes en Coquimbo

Personal de Carabineros de la Región de Coquimbo detuvo a tres ciudadanos de nacionalidad boliviana por infracción a la Ley de Drogas que, además, tenían en su poder más de $540 millones en efectivo cuya procedencia no pudieron acreditar.

Los sujetos fueron fiscalizados durante la madrugada de este miércoles, mientras se desplazaban en un vehículo desde Coquimbo con dirección a Arica.

El procedimiento se originó en los permanentes controles vehiculares preventivos que desarrolla Carabineros.

Durante la fiscalización, los funcionarios de la policía uniformada advirtieron que al interior del automóvil se transportaba una gran cantidad de cajas con calzado de diversas marcas, además de una bolsa que contenía hojas con características similares a sustancias ilícitas.

Al ser consultado por la procedencia de las especies, el conductor dijo que el calzado lo adquirieron en Santiago, sin embargo, no presentó boletas, facturas ni otro documento que acreditara su origen.

Cunado se realizó la revisión del portamaletas del vehículo, el personal de Carabineros encontró tres bolsos que contenían numerosos fajos de dinero en efectivo.

Tras el conteo realizado por personal policial, el dinero alcanzó un monto superior a los 544 millones de pesos.

El conductor manifestó que el dinero pertenecía a su empleador y que debía ser trasladado hasta Arica, indicando que desconocía su procedencia.

Ante estos antecedentes, se procedió a la detención de los tres ocupantes del vehículo y se informaron los antecedentes al Ministerio Público, mientras continúan las diligencias investigativas para establecer el origen del dinero, las especies y la droga incautada.

La incautación corresponde a 15 pares de zapatillas de distintas marcas, dos balones de fútbol, un par de guantes Puma, cuatro bolsos de distintas marcas, más de $544 millones en efectivo en billetes de diversas denominaciones, cinco teléfonos celulares, además de droga, cuya naturaleza y cantidad debe ser determinada mediante las pericias correspondientes.

Los detenidos fueron identificados como F.I.V.S.A., E.G.L.P. y A.L.G.G. todos bolivianos.