El impactante accidente que involucró a una chilena en el Ómnium de los Odesur

Scarlet Cortés fue protagonista de un accidente durante el Ómnium en los Odesur. Foto: Captura de video.

Una impactante imagen dejó el ciclismo en los Juegos Odesur. Durante la actuación de la chilena Scarlet Cortés en el Ómnium, la representante nacional fue parte de una colisión en la pista que la dejó a maltraer.

Durante uno de los giros al velódromo de Rafaela, la brasileña Nicolle Wendy chocó la rueda delantera de la bicicleta con la trasera de Lina Hernández, lo que hizo que cayera al piso.

En el momento, la representante nacional no pudo esquivarla y terminó golpeándola con la rueda, cayendo al piso por el contacto. Mientras de a poco Cortés se puso otra vez de pie, la preocupación se centraba en Hernández, quien permaneció durante bastantes segundos tendida en el piso hasta recibir la atención médica.

A pesar de lo duro de la caída, el hecho no pasó a mayores y todas las involucradas pudieron retomar la competencia minutos más tarde.

De hecho, la brasileña terminó quedándose con el primer lugar en el Tiempo del Ómnium. Cortés acabó segunda y se mantiene en el segundo puesto de la clasificación general.

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