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    Ministro Poduje adelanta inversión de US$200 millones para generar empleo en el sector de la construcción

    La medida adelantada por el ministro de Vivienda contempla un plan para generar más empleos en el sector de la construcción hasta diciembre de este año.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El gobierno del Presidente José Antonio Kast anunciará su plan para mejorar las cifras de empleo, incluyendo medidas para el sector de la construcción, al regreso de su viaje a la ONU. Sin embargo, este lunes una parte de esa batería de iniciativas fue adelantada por el ministro de Vivienda, Iván Poduje.

    Según adelantó Poduje, el plan para el sector contempla la inversión de US$200 millones hasta que finalice este año.

    “Vamos a acelerar la entrega de vivienda y la entrega de obras y vamos a sumar nuevas obras que no estaban mediante mecanismo de asignación de subsidios rápidos que tenemos, como el DS-27, para hacer canchas, parques, sedes y pavimentar calles que no estaban, sobre todo en regiones, y para construir nuevas viviendas”, dijo el ministro en un punto de prensa tras un encuentro con la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

    El anuncio se da en el contexto de que la construcción ha sido considerada uno de los sectores más rezagados durante el último tiempo en materia laboral y que puede generar más empleo más rápido. A nivel general, la tasa de desempleo se ubica en 9,5%, la más alta desde mediados del 2021.

    Aunque originalmente se había citado a una pauta de prensa para este martes, en la que se entregarían los detalles de este plan sectorial, fuentes de gobierno anunciaron que la pauta fue suspendida hasta que el Presidente José Antonio Kast vuelva de su cita en la ONU.

    De acuerdo con lo que reportó Pulso, el Ejecutivo contempla un impulso a la inversión pública a través de los ministerios de Obras Públicas y Vivienda, junto con acelerar la cartera de proyectos de obras municipales que estén listos para comenzar su ejecución. También se analiza fortalecer los subsidios y medidas para el sector agrícola.

    Otras medidas para impulsar el sector

    En la instancia, el ministro Poduje también dijo que otra medida de la cartera tiene que ver con “un combate decidido a la burocracia”. Esto en relación con los plazos de la tramitación ambiental de los proyectos.

    “En Valdivia nos están pidiendo $4.000 millones para poder compensar un impacto que la verdad, si eso se incorpora y es un impacto que además es discutible, las viviendas pueden hacerse inviables, lo mismo con el rescate arqueológico; hemos gastado $14.000 millones en rescate arqueológico que no sabemos dónde están”, comentó.

    En esa línea, el secretario de Estado comentó que van “a hacer una agenda muy activa de reducción de burocracia, para que las familias tengan antes su casa y no tengamos que pagar costos extra por sacar vasijas que después quedan botadas”.

    El ministro Poduje también destacó que esperan avanzar con la medida del programa de gobierno “Operación Sitio 2.0″. Según explicó el ministro, los terrenos fiscales “botados” se van a subdividir para entregar terrenos a quienes postulen vía subsidio.

    Con ese terreno van a poder desarrollar su vivienda, se va a hacer la urbanización y además, si van a crédito hipotecario, van a poder dar ese terreno como garantía y eso va a hacer que los bancos, y así nosotros lo esperamos, sean mucho más abiertos (a entregar los créditos)”, dijo el ministro.

    Más sobre:EmpleoConstrucciónViviendasIván Poduje

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