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    Con una canción de Isabel Pantoja: el enigmático posteo de Alexis Sánchez tras su complejo arranque en el Montreal

    El Niño Maravilla publica una historia en Instagram en medio del momento duro que vive con su nuevo equipo, el que acumula cinco derrotas consecutivas en la MLS.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos

    Alexis Sánchez lo pasa mal en Canadá. Este fin de semana, Montreal, su equipo al que llegó para esta segunda parte del año, perdió 2-0 en casa ante Columbus Crew, un resultado que lo hunde en el fondo de la tabla de la Conferencia Este de la MLS, con 21 puntos. El club acumula cinco derrotas consecutivas y no gana en ese torneo desde el 19 de agosto.

    En medio de este momento complejo, en el que el tocopillano es dardo de críticas por su escaso aporte, publicó un enigmático mensaje en sus redes sociales.

    En una historia en Instagram, en la que se ven dos fotos de él entrenando en el gimnasio, escribió: “Si todo el mundo piensa que tiene la razón, entonces ¿quién tiene la razón?“. Estas palabras, juntos con las fotos, las publicó con la canción Hoy quiero confesarme de Isabel Pantoja.

    En Canadá destapan su molestia

    A Alexis se le vio molesto durante el mencionado partido del fin de semana. Reprobó en varias oportunidades a sus compañeros de equipos con gestos que generaron noticia en Canadá.

    El periodista Maxime Truman, del medio Dans Les Coulisses, aseguró que el chileno arremetió contra algunos futbolistas de su escuadra. Es por ello que le consultó al técnico Philippe Eullaffroy por la actitud de Sánchez: “A Alexis le gustaría que el equipo jugara más rápido hacia adelante y que utilizara más el espacio detrás de los defensores. Yo estoy de acuerdo y lo pido, pero no se está dando”, respondió en conferencia de prensa.

    “Después del partido, estaba molesto y tenso con respecto al desarrollo de la segunda mitad, al igual que varios de sus compañeros de equipo. Nuestra fortaleza reside en el esfuerzo colectivo, porque a veces carecemos de cualidades individuales; siempre se requiere un esfuerzo de equipo”, añadió.

    Más sobre:FútbolAlexis SánchezMontrealMLS

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