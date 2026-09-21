Motorola y Bang & Olufsen anuncian alianza para llevar audio de alta gama a sus próximos smartphones

Motorola anunció una alianza estratégica global con Bang & Olufsen, la reconocida firma danesa especializada en equipos de audio de alta gama, con el objetivo de mejorar la experiencia sonora de sus próximos teléfonos inteligentes y dispositivos insignia.

El acuerdo, que tendrá una duración de varios años, contempla la incorporación del sello “Audio by Bang & Olufsen” en determinados productos de Motorola, cuyos sistemas de sonido serán desarrollados y ajustados conjuntamente por los equipos de ingeniería de ambas compañías .

Según explicó Motorola en un comunicado, la colaboración busca que el sonido deje de ser una característica secundaria de sus dispositivos y se convierta en un elemento central de la experiencia de uso .

Para ello, ambas empresas trabajarán en el diseño, las pruebas y la optimización de las tecnologías de audio que incorporarán los futuros dispositivos de la marca.

¿Qué mejoras tendrán los próximos teléfonos Motorola?

Motorola y Bang & Olufsen anuncian alianza para llevar audio de alta gama a sus próximos smartphones Alejandro Jofré / La Tercera

La alianza permitirá que los ingenieros acústicos de Bang & Olufsen participen directamente en el desarrollo de los sistemas de sonido de los nuevos equipos de Motorola.

Esto significa que la colaboración no se limitará a incorporar el logotipo de la marca danesa en los teléfonos, sino que incluirá un trabajo conjunto para definir cómo deben reproducir el sonido los dispositivos.

Entre los principales ámbitos de desarrollo se encuentran la optimización acústica, la integración de tecnologías de audio, la creación de nuevos modos de sonido y el diseño de experiencias de usuario que aprovechen estas capacidades.

Motorola también anticipó que la colaboración se extenderá a un ecosistema más amplio de dispositivos y futuros lanzamientos , aunque todavía no ha especificado qué otras categorías de productos incorporarán estas tecnologías.

La compañía tampoco ha detallado si el acuerdo contempla nuevas configuraciones de altavoces, compatibilidad con determinados formatos de audio o mejoras específicas en la reproducción mediante audífonos inalámbricos.

Bang & Olufsen llevará su experiencia acústica a Motorola

Fundada en Dinamarca en 1925, Bang & Olufsen cuenta con más de un siglo de trayectoria en el desarrollo de sistemas de sonido, altavoces y audífonos de alta gama.

La compañía dispone de un programa de colaboración denominado Audio by Bang & Olufsen, mediante el cual sus especialistas trabajan directamente con otros fabricantes para adaptar sus conocimientos de ingeniería acústica a distintas categorías de productos.

En el caso de Motorola, este trabajo permitirá desarrollar soluciones de audio diseñadas específicamente para los futuros dispositivos de la marca, considerando las características y necesidades de cada modelo.

Rubén Castaño, vicepresidente de Diseño, Marca y Experiencias del Cliente de Motorola, explicó que la alianza busca aprovechar la experiencia de ambas compañías para convertir el sonido en una parte más importante de la identidad de sus productos.

Por su parte, Duncan McCue, vicepresidente de Desarrollo Empresarial y Alianzas Estratégicas de Bang & Olufsen, destacó que el acuerdo permitirá llevar la experiencia acústica de la firma danesa a los dispositivos insignia de Motorola y explorar nuevas posibilidades para el sonido en los teléfonos inteligentes.

“En Motorola llevamos años presentando innovaciones que marcan tendencia en la industria, con dispositivos que expresan la personalidad de los usuarios como parte de una estrategia que combina lo más avanzado de la tecnología con tendencias vanguardistas en color, diseño y experiencias”, dice a La Tercera Agustín Aden, Gerente General de Motorola Mobility Chile.

“Para Chile este anuncio es especialmente relevante. Somos una de las marcas que más ha crecido en el último año en el segmento premium, con un consumidor que es extremadamente exigente en diseño, cámara y entretenimiento. Nos pide que el celular suene tan bien como se ve. Con Bang & Olufsen, respondemos a eso: que el sonido deje de ser una característica más y se convierta en una parte intencionada y emocional de la experiencia Motorola”, añade el ejecutivo.