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    Motorola en IFA 2026: Razr 70 con Swarovski, Moto Watch Ultra y nuevo cargador Qi2

    Motorola presentó en IFA 2026 el Razr 70 con Crystals by Swarovski, su nuevo Moto Watch Ultra con Wear OS y tecnología de salud de Polar, además del Moto Snap Wireless Charger, un cargador magnético capaz de alcanzar hasta 30 W en teléfonos compatibles de la marca.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Motorola en IFA 2026: Razr 70 con Swarovski, Moto Watch Ultra y nuevo cargador Qi2

    Motorola llevó a IFA 2026 tres nuevos dispositivos con los que busca ampliar su ecosistema más allá de los teléfonos tradicionales. Durante la feria tecnológica de Berlín, la compañía presentó el Motorola Razr 70 con Crystals by Swarovski, el nuevo Moto Watch Ultra y el Moto Snap Wireless Charger.

    Los anuncios apuntan a tres áreas diferentes de la electrónica de consumo: diseño y personalización en teléfonos plegables, seguimiento de salud y actividad física desde la muñeca, y un sistema de carga inalámbrica magnética más rápido.

    La propuesta más llamativa es una nueva edición limitada del Razr 70, decorada manualmente con cristales Swarovski. A su lado aparece el Moto Watch Ultra, el reloj inteligente más avanzado presentado hasta ahora por Motorola, equipado con Wear OS de Google, conectividad LTE y tecnologías deportivas desarrolladas por Polar.

    Motorola Razr 70 con Swarovski: 35 cristales en un teléfono plegable

    Motorola en IFA 2026: Razr 70 con Swarovski, Moto Watch Ultra y nuevo cargador Qi2

    El Motorola Razr 70 con Crystals by Swarovski convierte al teléfono plegable de la compañía en un producto enfocado especialmente en el diseño.

    El dispositivo forma parte de la denominada Brilliant Collection de Motorola y utiliza el color PANTONE Meteorite, acompañado por 35 cristales Swarovski Silver Night colocados a mano sobre su superficie.

    La bisagra también recibe un tratamiento especial.

    Motorola incorporó allí un cristal Swarovski de 32 facetas, diseñado para reflejar la luz cada vez que el teléfono se abre o se cierra.

    Motorola en IFA 2026: Razr 70 con Swarovski, Moto Watch Ultra y nuevo cargador Qi2

    Más allá de los cambios estéticos, el dispositivo mantiene las principales características del Motorola Razr 70 convencional.

    Al abrirse ofrece una pantalla interna AMOLED de 6,9 pulgadas, mientras que en el exterior incorpora un panel de 3,6 pulgadas que permite revisar notificaciones, utilizar aplicaciones y acceder a diferentes funciones sin desplegar completamente el teléfono.

    El apartado fotográfico incluye un sistema de cámaras de 50 megapixeles, mientras que la batería alcanza los 4.800 mAh.

    Motorola estima una autonomía de hasta 36 horas, aunque el rendimiento real dependerá del tipo de uso.

    Moto Watch Ultra: Motorola apuesta por Wear OS y Polar

    Motorola en IFA 2026: Razr 70 con Swarovski, Moto Watch Ultra y nuevo cargador Qi2

    La segunda gran novedad presentada en Berlín es el Moto Watch Ultra, un reloj inteligente con el que Motorola busca competir en el segmento premium de los wearables.

    El dispositivo utiliza una caja de acero inoxidable de 46 milímetros, protección Corning Gorilla Glass 3 y una pantalla OLED de 1,5 pulgadas capaz de alcanzar un brillo máximo de 2.700 nits.

    En su interior incorpora el procesador Snapdragon W5+ Gen 1 de Qualcomm y funciona con Wear OS de Google, lo que permite instalar aplicaciones y utilizar servicios como Google Maps, YouTube Music, Google Messages, Google Wallet y Gemini.

    El reloj también incorpora conectividad LTE mediante eSIM, por lo que puede realizar y recibir llamadas, gestionar mensajes y acceder a determinadas funciones sin tener permanentemente un teléfono conectado.

    Otra novedad es la incorporación de Motorola Qira, convirtiéndose en el primer wearable de la compañía compatible con su plataforma de inteligencia artificial.

    Polar lleva sus funciones de salud al Moto Watch Ultra

    Motorola en IFA 2026: Razr 70 con Swarovski, Moto Watch Ultra y nuevo cargador Qi2

    Uno de los elementos centrales del Moto Watch Ultra es la colaboración de Motorola con Polar, compañía especializada en tecnología deportiva y seguimiento de actividad física.

    El reloj incorpora varias de sus herramientas de análisis.

    Entre ellas aparece Nightly Recharge, que estudia la recuperación del organismo durante la noche a partir de información relacionada con el sistema nervioso autónomo y el sueño.

    También integra Sleep Plus Stages, una función que identifica diferentes etapas del descanso, incluyendo sueño ligero, profundo y REM, para generar una evaluación personalizada.

    A ellas se suman herramientas como Activity Goal, Activity Score, Active Intensity Zones, Smart Calories y Energy Sources.

    El reloj incorpora además un Running Coach, diseñado para entregar planes guiados de caminata y carrera desde la muñeca.

    Para actividades al aire libre utiliza GPS de doble frecuencia, mientras que las certificaciones IP68 y 5ATM permiten utilizarlo en condiciones de exposición al agua dentro de los límites establecidos por el fabricante.

    Hasta dos días de batería en el Moto Watch Ultra

    Motorola señala que el Moto Watch Ultra puede alcanzar hasta dos días de uso activo con una carga.

    La autonomía supone una diferencia importante frente a algunos relojes con Wear OS, aunque dependerá de funciones como la pantalla siempre encendida, GPS, LTE y seguimiento deportivo.

    Su diseño admite además correas estándar de 22 milímetros, permitiendo reemplazarlas por distintas alternativas.

    Motorola confirmó que el reloj llegará a mercados seleccionados de América Latina, Norteamérica, Europa, Medio Oriente y Asia-Pacífico.

    Moto Snap Wireless Charger: carga magnética de hasta 30 W

    Motorola en IFA 2026: Razr 70 con Swarovski, Moto Watch Ultra y nuevo cargador Qi2

    El tercer producto presentado por Motorola en IFA 2026 es el Moto Snap Wireless Charger, un cargador inalámbrico magnético diseñado para teléfonos compatibles con el estándar Qi2.2.

    El accesorio puede proporcionar hasta 25 W de carga inalámbrica en dispositivos compatibles con Qi2.2.

    En determinados teléfonos Motorola, la velocidad puede aumentar hasta 30 W mediante el protocolo de carga propio de la compañía.

    El sistema utiliza imanes para alinear correctamente el teléfono con la superficie de carga, reduciendo uno de los problemas habituales de los cargadores inalámbricos convencionales: dejar el dispositivo ligeramente desplazado y perder eficiencia durante la carga.

    Incluye además un cable USB-C trenzado de 1,5 metros, compatibilidad con determinadas fundas magnéticas y sistemas de protección contra sobrecalentamiento y sobrecarga.

    Motorola también asegura que el dispositivo tiene consumo energético nulo cuando permanece en espera.

    Cuándo llegarán los nuevos productos Motorola a América Latina

    Motorola confirmó que los tres dispositivos tendrán presencia en mercados seleccionados de la región.

    El Motorola Razr 70 con Crystals by Swarovski llegará a determinados países de América Latina, aunque la compañía todavía no ha entregado información específica sobre precio y fecha de lanzamiento para Chile.

    El Moto Watch Ultra también se desplegará en mercados seleccionados de Latinoamérica durante las próximas semanas.

    El Moto Snap Wireless Charger, en tanto, tendrá distribución regional durante el mismo periodo.

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