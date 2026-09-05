ASUS ProArt con NVIDIA RTX Spark: los nuevos laptops para creadores que llevan la IA local a IFA 2026

ASUS llevó a IFA 2026 una nueva generación de computadores ProArt orientados a creadores de contenido, profesionales audiovisuales y desarrolladores de inteligencia artificial. La principal novedad es la incorporación de NVIDIA RTX Spark, una nueva plataforma diseñada para ejecutar cargas avanzadas de IA directamente en computadores con Windows.

La propuesta está encabezada por los ASUS ProArt P16 y ProArt P14, dos laptops de alto rendimiento, junto con el ProArt GR1X, un mini PC pensado para funcionar como una estación compacta de inteligencia artificial.

Los tres equipos utilizan NVIDIA RTX Spark , que en su configuración superior combina una GPU basada en arquitectura Blackwell RTX con 6.144 núcleos, una CPU NVIDIA Grace de hasta 20 núcleos y hasta 128 GB de memoria unificada.

El resultado es una plataforma capaz de entregar hasta 1 petaflop de rendimiento para inteligencia artificial en precisión FP4 , una cifra que acerca cargas de trabajo que tradicionalmente requerían estaciones profesionales o servicios en la nube a computadores personales mucho más compactos.

NVIDIA RTX Spark: inteligencia artificial directamente en el computador

NVIDIA RTX Spark Tecnología / La Tercera

Uno de los principales argumentos de ASUS con esta nueva generación ProArt es la posibilidad de ejecutar tareas de inteligencia artificial de manera local.

Según la compañía, los computadores con RTX Spark pueden trabajar con modelos de lenguaje de hasta 120.000 millones de parámetros, renderizar escenas 3D de más de 90 GB y realizar procesos de generación de video mediante IA en resolución 4K .

Esto permite que un creador pueda utilizar modelos generativos, asistentes de inteligencia artificial o herramientas de edición sin enviar necesariamente todos sus archivos hacia servidores externos.

La ejecución local tiene varias consecuencias prácticas.

La primera es la privacidad, ya que fotografías, videos, documentos y otros archivos sensibles pueden permanecer dentro del computador.

La segunda está relacionada con los costos. Al ejecutar los modelos directamente sobre el hardware, determinados flujos de trabajo pueden funcionar sin depender permanentemente del pago por tokens o del consumo de servicios de inteligencia artificial en la nube.

También existe una tercera ventaja: la posibilidad de adaptar modelos y agentes a tareas específicas del usuario.

La idea es que el computador deje de utilizar la inteligencia artificial únicamente como una función ocasional y pueda mantener agentes personales trabajando directamente en el dispositivo.

ProArt P16 y P14: laptops para creadores con hasta 128 GB de memoria

Los principales representantes de esta nueva generación son los ASUS ProArt P16 y ProArt P14.

El ProArt P16 tiene un grosor de apenas 12,9 milímetros y pesa 1,77 kilos, lo que lo convierte en el ProArt de 16 pulgadas más delgado desarrollado por ASUS hasta ahora.

Su batería alcanza los 99 Wh, mientras que el panel puede configurarse con una pantalla ASUS Lumina Pro OLED de hasta resolución 4K y 120 Hz, compatible con NVIDIA G-SYNC.

El modelo más compacto, el ProArt P14, tiene un grosor de 13,9 mm y reduce el peso hasta 1,48 kilos.

En este caso, ASUS incorpora una batería de 90 Wh y una pantalla Lumina Pro OLED de hasta resolución 3K.

Ambos paneles están orientados al trabajo creativo profesional y ofrecen una precisión de color Delta E inferior a 1 y niveles de brillo de hasta 1.600 nits.

MuseTree y StoryCube: ASUS apuesta por aplicaciones de IA local

ASUS no quiere que la nueva capacidad de procesamiento quede limitada únicamente al hardware.

Los nuevos ProArt integran aplicaciones desarrolladas para aprovechar la inteligencia artificial de forma local.

Una de ellas es MuseTree, una herramienta de creación generativa que integra modelos como FLUX y WAN y permite generar contenidos sin depender constantemente del consumo de tokens en servicios externos.

La segunda es StoryCube, una plataforma enfocada en organizar fotografías y videos utilizando reconocimiento de escenas e inteligencia artificial.

El objetivo es que las funciones generativas formen parte del flujo de trabajo habitual de fotógrafos, diseñadores, editores de video y otros profesionales creativos.

ProArt GR1X: un mini PC diseñado para mantener la IA funcionando las 24 horas

Para quienes no necesitan un computador portátil, ASUS presentó en Berlín el ProArt GR1X.

Se trata de un mini PC de 150 x 150 x 51 milímetros que lleva RTX Spark a un formato pensado para funcionar permanentemente sobre un escritorio.

Su principal diferencia frente a los laptops está justamente en ese concepto de operación continua.

ASUS diseñó el GR1X para soportar cargas de trabajo de inteligencia artificial durante las 24 horas del día, incluyendo agentes personales, modelos generativos, renderizado 3D y creación de contenido.

Para mantener las temperaturas bajo control, utiliza un sistema térmico de doble ventilador, con un total de 218 aspas y diferentes niveles de regulación.

También incorpora conectividad 10GbE, Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4, además de soporte para conectar hasta cuatro monitores con resolución 4K.

Qué pueden hacer los nuevos ASUS ProArt con RTX Spark

La cantidad de memoria unificada es especialmente relevante para las cargas actuales de inteligencia artificial.

En un computador convencional, la memoria de sistema y la memoria de la GPU se encuentran separadas. RTX Spark utiliza una arquitectura unificada que permite trabajar con grandes cantidades de información sin estar tan limitado por la memoria dedicada de una tarjeta gráfica tradicional.

Con hasta 128 GB disponibles, ASUS apunta a tareas como:

Ejecutar grandes modelos de lenguaje de forma local.

Generar imágenes mediante inteligencia artificial.

Crear y procesar video generado por IA en resolución 4K.

Renderizar escenas 3D de gran tamaño.

Desarrollar y probar agentes de inteligencia artificial.

Trabajar con aplicaciones creativas aceleradas mediante CUDA y RTX.

Este último punto es relevante para profesionales que ya utilizan herramientas compatibles con el ecosistema NVIDIA, ya que RTX Spark mantiene tecnologías como CUDA, Tensor Cores y aceleración RTX.

ASUS amplía el ecosistema ProArt en IFA 2026

Las laptops y el mini PC no fueron los únicos dispositivos mostrados por ASUS en Berlín.

La compañía también exhibió un ecosistema de componentes para computadores de escritorio dirigido a creadores profesionales.

Entre ellos aparece la placa madre ProArt Z890-CREATOR WIFI, acompañada por la tarjeta gráfica ProArt GeForce RTX 5070 Ti OC Edition, memoria DDR5 y el monitor profesional ProArt Display PA32QCV.

La estrategia busca transformar ProArt en algo más amplio que una familia de notebooks: una plataforma completa de hardware, pantallas, periféricos y herramientas de software destinada al trabajo audiovisual y al desarrollo de inteligencia artificial.

ASUS también llevó a IFA nuevas propuestas de otras familias, entre ellas Zenbook 14 y ExpertBook Ultra, que trasladan algunas de estas capacidades de IA a computadores ultraportátiles y equipos destinados al mercado empresarial.