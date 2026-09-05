El suplemento que puede acelerar la pérdida de la memoria provocada por el Alzheimer, según un estudio

La glucosamina es uno de los suplementos más consumidos en el mundo para aliviar molestias articulares y síntomas de la artritis.

Sin embargo, una nueva investigación sugiere que podría representar un riesgo para las personas que ya presentan deterioro cognitivo o enfermedad de Alzheimer .

El estudio, publicado en la revista científica Nature Metabolism, encontró que los pacientes con Alzheimer que consumían glucosamina tenían un 25% más de probabilidades de morir dentro de los próximos cinco años en comparación con quienes no utilizaban este suplemento.

Además, las personas con deterioro cognitivo leve –una etapa temprana asociada al desarrollo de la demencia– presentaban un 25% más de riesgo de progresar hacia un diagnóstico completo de Alzheimer.

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¿Cómo se hizo este estudio?

La investigación fue liderada por científicos de la Universidad de Florida y para llegar a estas conclusiones, los investigadores analizaron registros médicos anonimizados de cerca de 24 mil pacientes con demencia y más de 41 mil personas con deterioro cognitivo leve.

Con estos datos, compararon los resultados de quienes consumían glucosamina con aquellos que no lo hacían.

La glucosamina es un aminoazúcar compuesto por glucosa y glutamina. Aunque el organismo la utiliza en diversos procesos biológicos, no se considera un nutriente esencial .

Aun así, millones de personas la consumen como suplemento para promover la salud de las articulaciones, especialmente de las rodillas.

Los investigadores también realizaron experimentos en ratones modificados genéticamente para desarrollar síntomas similares a los del Alzheimer.

Los resultados mostraron que bloquear la producción de ciertos azúcares relacionados con la glucosamina mejoraba la memoria de los animales .

En contraste, administrar glucosamina empeoraba los síntomas de deterioro cognitivo.

Los ratones sanos (no modificados genéticamente), en cambio, no mostraron efectos negativos con la glucosamina .

El suplemento que puede acelerar la pérdida de la memoria provocada por el Alzheimer, según un estudio

¿A qué se debe este fenómeno?

Según los autores, una posible explicación estaría relacionada con un fenómeno conocido como hiperglicosilación.

En las personas con Alzheimer, algunas proteínas cerebrales acumulan cadenas de azúcar donde no deberían estar.

Esta alteración afecta su funcionamiento normal y favorece la pérdida de memoria y la muerte de células nerviosas.

La glucosamina podría contribuir a este proceso al aumentar la disponibilidad de moléculas involucradas en la formación de estas cadenas de azúcar .

Advertencias al estudio

No obstante, los investigadores enfatizan que el estudio demuestra una asociación, pero no una relación causal directa.

“Dado que nuestro estudio se basó en historiales clínicos y no en un ensayo clínico controlado, no podemos afirmar que la glucosamina provoque un deterioro cognitivo más rápido ”, así lo explica uno de los autores del estudio, Ramón Sol, en The Conversation.

Los hallazgos tampoco contradicen investigaciones previas que habían asociado el consumo de glucosamina con un menor riesgo de demencia en personas cognitivamente sanas .

Por el contrario, sugieren que sus efectos podrían variar dependiendo del estado de salud del cerebro.

Los científicos advierten que todavía quedan preguntas por responder, como si el riesgo depende de la dosis consumida, del tiempo de uso o de la marca del suplemento.

En los próximos años esperan seguir a pacientes que dejaron de tomar glucosamina para determinar si la interrupción del tratamiento puede ralentizar el deterioro cognitivo.