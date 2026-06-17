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    ¿Sirve suplementarse con vitamina C para evitar resfríos en el invierno? Esto responde un médico

    Presente en frutas y verduras, este nutriente suele ganar protagonismo durante la temporada de enfermedades respiratorias. Un especialista revisa la evidencia existente y explica su uso correcto.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    ¿Sirve suplementarse con vitamina C para evitar resfríos en el invierno? Esto responde un médico Tendencias / La Tercera

    Con la llegada de las bajas temperaturas y el invierno a la vuelta de la esquina, aumentan los resfríos y otras enfermedades respiratorias.

    En ese contexto, muchas personas recurren a la vitamina C con la esperanza de fortalecer sus defensas y evitar enfermarse. Pero, ¿realmente funciona?

    La vitamina C, también conocida como ácido ascórbico, es un nutriente esencial para el organismo.

    Participa en procesos como la formación de colágeno, la cicatrización de heridas, la absorción de hierro y la protección de las células frente al estrés oxidativo.

    Además, cumple un rol importante en el funcionamiento normal del sistema inmunológico.

    ¿Sirve suplementarse con vitamina C para evitar resfríos en el invierno? Esto responde un médico

    ¿Ayuda a prevenir enfermedades?

    Sin embargo, el hecho de que sea relevante para las defensas no significa que consumir grandes cantidades permita prevenir infecciones respiratorias. Así lo explica a La Tercera el Dr. Luis Rojas Orellana, médico internista de la Red de Salud UC CHRISTUS.

    “La suplementación habitual con vitamina C no reduce de manera significativa la probabilidad de resfriarse en la población general”, afirma el especialista.

    Según explica, la creencia de que esta vitamina previene los resfríos tiene una larga historia y cuenta con una explicación biológica razonable, ya que participa en distintos mecanismos del sistema inmune.

    No obstante, cuando se han analizado estudios clínicos realizados en miles de personas, los resultados no han mostrado un efecto preventivo relevante en individuos sanos y bien nutridos.

    Eso sí, existen algunas excepciones. “En personas sometidas a esfuerzos físicos extremos, como maratonistas o militares en entrenamientos intensos, sí se ha observado una reducción del riesgo de resfrío”, señala Rojas.

    ¿Qué ocurre cuando una persona ya está enferma?

    La evidencia disponible sugiere que el efecto es limitado.

    El médico explica que quienes consumen vitamina C de manera regular podrían experimentar una disminución modesta en la duración de los síntomas.

    Sin embargo, comenzar a tomar suplementos una vez iniciado el resfrío no parece generar beneficios importantes.

    “Cuando una persona comienza a tomar vitamina C después del inicio de los síntomas, los estudios disponibles no han demostrado de manera consistente un beneficio importante”, indica.

    ¿Cómo consumir vitamina C?

    La mayoría de las personas puede obtener toda la vitamina C que necesita mediante una alimentación equilibrada.

    Este nutriente está presente principalmente en frutas y verduras como cítricos, kiwi, frutillas, tomates, pimientos y vegetales de hojas verdes.

    Por esa razón, la suplementación de rutina no suele ser necesaria.

    ¿Sirve suplementarse con vitamina C para evitar resfríos en el invierno? Esto responde un médico. Foto: Pexels

    El especialista sostiene que podría considerarse en personas con riesgo de déficit nutricional, dietas muy restrictivas, enfermedades que afecten la absorción de nutrientes o una ingesta insuficiente de alimentos ricos en vitamina C.

    Además, advierte que más no siempre es mejor.

    Aunque se trata de un suplemento generalmente seguro, las dosis elevadas pueden provocar molestias gastrointestinales, como dolor abdominal, diarrea o flatulencias.

    En algunos grupos, como personas con enfermedad renal o antecedentes de cálculos renales, los riesgos pueden ser mayores.

    Entonces, ¿cómo prevenir enfermedades este invierno?

    Rojas enfatiza que las medidas más efectivas para prevenir enfermedades respiratorias siguen siendo otras.

    Mantener las vacunas al día, lavarse frecuentemente las manos, ventilar espacios cerrados, evitar el contacto con personas enfermas y mantener una alimentación saludable continúan siendo las principales herramientas para enfrentar el invierno.

    ¿Sirve suplementarse con vitamina C para evitar resfríos en el invierno? Esto responde un médico

    “La mejor estrategia para enfrentar el invierno es el hábito de higiene, las medidas que eviten el contagio y la vacunación. La vitamina C no es una medida para la prevención de manera relevante”, concluye.

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