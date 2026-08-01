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    Incertidumbre por Vinícius y empate en el debut: las dudas en el inicio del segundo ciclo de Mourinho en el Real Madrid

    En el primer amistoso con el portugués al mando, el elenco merengue igualó por 2-2 ante la Fiorentina. En la Casa Blanca, eso sí, siguen con preocupación cualquier novedad con el delantero brasileño, que es tentado para sumarse al Arsenal.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González

    Arranca la nueva era del Real Madrid bajo el mando de José Mourinho. En la segunda etapa del entrenador portugués en el banquillo, el elenco merengue inició su pretemporada con un empate por 2-2 ante la Fiorentina de Italia.

    Más allá del resultado, en el cuadro español siguen con atención el caso de Vinícius, quien todavía no renueva su contrato y es seguido de cerca por el Arsenal. El brasileño, que todavía se encuentra de vacaciones por el Mundial 2026, analiza el posible movimiento al norte de Londres.

    Un empate a la espera del caso Vinícius

    El partido del Real Madrid ante la Fiore fue de más a menos. La Casa Blanca, que busca cortar con una sequía de dos años sin títulos, comenzó su preparación de cara a la LaLiga y la UEFA Champions League 2026-2027 con un ritmo que ilusionó a los siempre exigentes fanáticos madridistas, sin embargo, se desmoronó al cabo de la segunda mitad.

    Y es que sin sus principales figuras (la gran mayoría todavía no retorna desde la Copa del Mundo), el conjunto español desplegó una buena actuación en el primer tiempo y se impuso por 2-1 rumbo al descanso. Las anotaciones fueron de Endrick, que volvió tras su préstamo en el Olympique de Lyon, y del canterano Alexis Ciria, que respondió a la confianza del DT luso. Roberto Piccoli, en tanto, descontó para los italianos.

    De cara al complemento, en cambio, todo fue para lilas. Moise Kean, delantero que defiende la camiseta de la Azzurra, igualó el trámite y puso un 2-2 que siembra las primeras dudas para el ciclo de The Special One.

    La incertidumbre se da a partir de la posible salida de Vini en este mercado de pases. El surgido en Flamengo aún no renueva su vínculo contractual y amenaza con partir a un club que está pujando fuertemente por su carta.

    Según informan desde Europa, el Arsenal está dispuesto a ofrecerle un exorbitante salario para que se vista con los colores del vigente monarca de la Premier League y el último finalista de la Champions League. Asimismo, Florentino Pérez fijó un monto límite y, en caso de no aceptarlo, no tirará la casa por la ventana para retener al brasileño.

    En el entorno del jugador ya aceptaron los términos que se propusieron desde el club londinense, aunque toda la transacción depende del veredicto final del propio atacante, que aún está pensando en qué paso tomar.

    Con esta teleserie por delante, Mourinho se las tiene que ingeniar con el plantel que tiene y a la espera de otras nuevas caras. Cabe remarcar que desde el Real Madrid también aguardan por el inminente arribo de Yan Diomandé, extremo marfileño que brilló en Norteamérica 2026.

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