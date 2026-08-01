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    Presidenta de federación de Noruega habla de “chantaje” sobre los plazos impuestos por Infantino tras millonaria oferta

    Lise Klaveness, máxima dirigente del balompié nórdico, lanzó duros cuestionamientos a la actitud del mandamás de la FIFA. “Ha perdido mucha confianza”, dijo la abogada.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Gianni Infantino suma más críticas tras su oferta por la venta del Mundial. FOTO: Photosport. DAVID LEAH/MEXSPORT/PHOTOSPORT

    El fútbol federado a nivel mundial se ha volcado en contra de Gianni Infantino, presidente de la FIFA. La millonaria oferta para vender los derechos de los próximos mundiales, además del plazo impuesto por el directivo, levantaron duros cuestionamientos desde diferentes confederaciones y países.

    Las críticas de la UEFA, el balompié de Asia, además de Norteamérica y el Caribe; disminuyeron la credibilidad del suizo-italiano. Incluso, ahora otros organismos se han adherido a las críticas.

    La última en referirse al tema fue la presidenta de la federación de Noruega, Lise Klaveness, quien subraya que la credibilidad del timonel de la FIFA se ha visto muy perjudicada debido a la resistencia a sus planes de inversión y ha sufrido un daño considerable.

    “Tengo la clara impresión de que Infantino ha perdido mucha confianza” advirtió la abogada, en Oslo y agregó que “el presidente de la FIFA no ha fortalecido su candidatura a la reelección con este incidente”.

    La dirigente confirmó que la decisión de Infantino de dar a las federaciones miembro hasta el 19 de septiembre para aprobar sus planes era “una clara forma de chantaje, sea o no delictivo. En el mejor de los casos, es inapropiado».

    En la misma conferencia de prensa informó que la palabra “chantaje” también se utilizó varias veces en la reunión de las federaciones miembro de la UEFA el jueves.

    Caída libre

    En medio de las discusiones, la ofensiva del máximo dirigente no se ha hecho esperar en un negocio en el cual claramente es parte interesada. Sin embargo, la dirigente nórdica cree que la imagen de Infantino ha decaído mucho tras los últimos acontecimientos.

    “Antes de que estallara este asunto, 200 países le habían enviado cartas de apoyo. Nosotros no estábamos entre ellos. En mi opinión, sin embargo, ha sufrido una importante pérdida de credibilidad. Todavía no hemos abordado este tema en profundidad”, expresó la abogada.

    Asimismo, agregó que “es una situación muy grave para el fútbol noruego e internacional. Han sido días dramáticos. Ni siquiera una sola persona en Europa conocía estos planes. La FIFA no necesita el dinero, e incluso si lo necesitara, esta no sería la forma de conseguirlo. Debemos aprovechar este momento para fortalecer los procesos democráticos. Si el sistema de controles y equilibrios de una organización como esta deja de funcionar, todos tendremos el mismo problema”.

    “Persona equivocada”

    El primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, también se unió a las críticas. En ese contexto el político advirtió que Infantino no es apto para dirigir a la FIFA tras el anuncio del proyecto.

    “Fue un ofrecimiento escandaloso. El solo hecho de que se haya contemplado demuestra que es la persona equivocada para dirigir la organización”, aseguró en una visita a Sheffield, en el norte Inglaterra.

    Declaraciones que refuerzan su primera reacción al conocer el proyecto de la FIFA, cuando cuestionó en duros términos al plan del presidente del organismo rector del fútbol, a través de su cuenta de la red social X.

    “El fútbol no pertenece a inversionistas, sino a quienes llenan las tribunas y los que están en los bordes del terreno semana tras semana, llueva o haga sol. El Mundial no es un producto, es la competencia más grande del deporte mundial y nunca le ha pertenecido a nadie para ser vendido”.

    Más sobre:FútbolFIFAGianni InfantinoLise KlavenessAndy Burnham

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