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    Ataque ruso deja 10 muertos en Kiev: Zelenski advierte que Ucrania se quedó sin misiles Patriot para interceptar ataques

    El presidente ucraniano afirmó que Rusia lanzó 35 misiles, de los cuales 27 fueron balísticos, además de 185 drones. Señaló que solo uno de los misiles balísticos pudo ser interceptado debido a la falta de proyectiles para los sistemas Patriot.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Ataque ruso deja 10 muertos en Kiev: Zelenski advierte que Ucrania se quedó sin misiles Patriot para interceptar ataques. Imagen referencial.

    Al menos 10 personas murieron y decenas resultaron heridas durante un ataque ruso con misiles balísticos y drones contra Kiev y su región, registrado durante la madrugada de este sábado.

    El presidente Volodímir Zelenski sostuvo que Rusia lanzó 35 misiles, entre ellos 27 misiles balísticos, además de 185 drones. Agregó que solo uno de los misiles balísticos fue interceptado.

    "Simplemente porque no existen interceptores para el sistema Patriot“, afirmó el mandatario, quien advirtió que Ucrania se quedó sin misiles para los sistemas de defensa aérea de fabricación estadounidense.

    "Cada paquete de interceptores de misiles balísticos salva la vida de nuestra gente. Y cada noche sin ellos se producen más bajas“, escribió Zelenski en su canal de Telegram.

    Ataque ruso deja 10 muertos en Kiev: Zelenski advierte que Ucrania se quedó sin misiles Patriot para interceptar ataques. En la imagen, Volodimir Zelenski.

    Según la Fiscalía General de Ucrania, los ataques provocaron daños en siete distritos de Kiev. Zelenski indicó que resultaron afectados 18 edificios residenciales, una escuela, la Embajada de Lituania y diversas instalaciones de infraestructura.

    Las autoridades señalaron que siete personas murieron en el distrito de Darnytskyi, otras dos en Solomyanskyi y una más falleció en la región de Kiev, donde también se reportaron daños en bodegas y almacenes. Además, decenas de personas resultaron heridas, entre ellas cuatro niños.

    El ataque constituye el segundo bombardeo de gran magnitud contra Kiev en la última semana, luego de la ofensiva registrada el jueves, que dejó nueve fallecidos, incluidos seis integrantes de una misma familia en una localidad cercana a Kryvyi Rih.

    En paralelo, Zelenski aseguró que las fuerzas ucranianas continúan atacando infraestructura militar y energética en territorio ruso. Según afirmó, las tropas alcanzaron instalaciones en tres refinerías de petróleo de la región de Bashkortostán y otros objetivos vinculados al esfuerzo bélico de Moscú.

    Ataque ruso deja 10 muertos en Kiev: Zelenski advierte que Ucrania se quedó sin misiles Patriot para interceptar ataques. Imagen referencial.

    Ucrania sostiene que la escasez de interceptores Patriot se debe, en parte, a que parte de esos suministros fueron redirigidos al ejército estadounidense y a sus aliados en el Golfo tras el conflicto con Irán.

    Tanto Rusia como Ucrania niegan atacar deliberadamente a la población civil durante la guerra iniciada con la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022.

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