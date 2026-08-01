Atentado con carro bomba deja a ocho policías lesionados en Colombia

Un atentado con explosivos dirigido a las instalaciones del Departamento de Policía Norte de Santander se registró durante la madrugada de este sábado en Cúcuta, Colombia.

Cerca de las 03:00 AM se produjeron los ataques sobre la doble vía que conecta la Avenida Libertadores con Cenabastos, en las cercanías al comando policial.

Medios colombianos indican que el atentado inició con la activación de un carro bomba. Esto, además del lanzamiento de 16 rampas de explosivos hacia las instalaciones y ráfagas de fusiles dirigidas contra la parte trasera del complejo policial, en las unidades de Esparta.

El diario El Tiempo consignó que la ofensiva dejó a ocho policías heridos, tres civiles lesionados y provocó el fallecimiento de un perro de la institución. Una de las áreas del comando habría terminado en llamas.

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La Gobernación del Norte de Santander ofreció una recompensa de hasta $100 millones a cambio de información conducente a identificar y capturar a los autores del ataque. La investigación continúa en curso y hasta el momento no se ha atribuido el ataque a ningún grupo armado.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espirella, reprobó los hechos en su cuenta de X. “Condeno con absoluta firmeza el cobarde atentado terrorista perpetrado en Cúcuta contra nuestra Policía Nacional. Mi solidaridad con los uniformados heridos, sus familias y con todos los ciudadanos que hoy viven momentos de angustia. El terrorismo no intimidará a Colombia ni doblegará la voluntad de los colombianos de vivir en paz y con seguridad”, afirmó.