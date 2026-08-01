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    Ascienden a nueve los muertos y a 28 los heridos por un ataque con misiles balísticos rusos sobre Kiev

    El alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko, detalló que varias explosiones sacudieron la ciudad después de que Rusia atacara al menos cuatro de sus distritos. "Diecisiete de los heridos están siendo atendidos en hospitales", añadió.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Rusia atacó con misiles balísticos al menos cuatro de sus distritos de Kiev, la capital de Ucrania. Foto: @K_Loukerenko en X.

    Al menos nueve personas fallecieron y otras 28 resultaron heridas, entre ellas cuatro niños, en un ataque perpetrado durante la madrugada de este sábado a manos del Ejército ruso sobre Kiev, la capital ucraniana, según informaron las autoridades locales.

    El alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, dijo que varias explosiones sacudieron la localidad después de que Rusia atacara con misiles balísticos al menos cuatro de sus distritos.

    “¡Explosiones en la ciudad! Kiev está sufriendo un ataque con misiles balísticos”, alertó Klitschko, quien había asegurado, en un primer momento, que “se registró una víctima mortal”.

    Una hora después, el alcalde confirmó que la cifra de fallecidos había ascendido a tres, para llegar a un total de nueve en las últimas horas de la madrugada.

    La misma autoridad dio a conocer que “nueve personas perdieron la vida en la capital como consecuencia de un ataque enemigo. Veintiocho residentes de Kiev resultaron heridos, entre ellos cuatro niños”.

    Y luego añadió: “Diecisiete de los heridos están siendo atendidos en hospitales. El resto recibió asistencia médica de forma ambulatoria o en el lugar de los hechos”.

    Durante las explosiones, las Fuerzas Aéreas de Ucrania confirmaron que varios “misiles balísticos” se dirigían “desde el norte hacia Kiev”.

    El alcalde de la capital también instó a los residentes a buscar refugio e informó que habían varios incendios en los distritos de Holosiivskii, Darnytskii, Shevchenkivskii y Solomianskii.

    “En el distrito de Solomyanskii, se declaró un incendio en un edificio no residencial de seis plantas tras ser alcanzado por un impacto. En los distritos de Holosiivskii y Darnytskii, han caído escombros sobre inmuebles no residenciales”, comenzó detallando.

    Asimismo puntualizó que en “el distrito de Solomyanskii, hay automóviles en llamas en un estacionamiento. En el distrito de Darnytskii, un misil ha impactado en una zona no residencial. En el distrito de Shevchenkivskii, hay un incendio en un lavadero de coches”.

    “En el distrito de Solomyanskii, hay personas atrapadas en un edificio de cinco plantas tras la caída de restos de un cohete sobre el mismo. Se ha producido un incendio en el patio de un edificio residencial”, añadió en una publicación en sus redes sociales.

    La petición de la autoridades ucranianas

    Rusia volvió a atacar la capital ucraniana con misiles balísticos de largo alcance, una táctica habitual de Moscú orientada a desgastar unas defensas aéreas locales con dificultades para interceptar este tipo de proyectiles.

    Ante la reactivación de esta ofensiva, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, solicitó durante los últimos meses a su homólogo estadounidense, Donald Trump, acelerar el suministro de sistemas de defensa antiaérea Patriot para frenar los ataques.

    “Al no lograr sus objetivos en el campo de batalla, Rusia está intensificando sus ataques aéreos y el terror contra civiles. Ucrania necesita urgentemente sistemas adicionales de defensa aérea y antimisiles, así como interceptores”, declaró el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andri Sibiha, en redes sociales.

    Sibiha insistió en la necesidad de obtener dichos sistemas de defensa, señalando indirectamente a la Casa Blanca a la importancia de “la velocidad en las decisiones y entrega”.

    Cada decisión que fortalece la defensa del cielo ucraniano salva vidas humanas, mientras que cada demora conduce a muertes y crímenes de guerra. Es la batalla por los cielos la que definirá la trayectoria de esta guerra. Cuanto más fuerte sea el escudo aéreo sobre Ucrania, más cerca estará la paz”, concluyó.

    Más sobre:UcraniaKievAtaqueRusiaMuertosHeridosMisiles balísticosVitali KlitschkoMundo

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