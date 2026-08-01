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    La confusión del árbitro Matías Assadi al momento de expulsar a un jugador de Audax Italiano ante U. de Concepción

    El juez del partido se enredó por los parlantes del estadio al momento de especificar el cobro.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Eduardo Fortes/Photosport EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    Corría el minuto 34 del partido entre Universidad de Concepción y Audax Italiano en el estadio Ester Roa, por la fecha 17 de la Liga de Primera. El elenco itálico se imponía por la cuenta mínima gracias al gol de Giovani Chiaverano.

    Pero en ese momento ocurrió otra jugada clave en el desarrollo del duelo. Daniel Piña controló mal y largo un balón, Jeison Fuentealba se lo iba a robar, pero antes de que eso sucediera, el central le aplicó una durísima entrada que dejó al atacante del Campanil revolcándose en el césped.

    La jugada fue sancionada por el árbitro Matías Assadi solo con tarjeta amarilla, pero de inmediato fue llamado por el VAR. Tras ver la acción, cambió el color de la cartulina.

    La confusión

    Pero uno de los instante más llamativos del encuentro ocurrió al momento de hacer efectiva la expulsión. Assadi se alejó del monitor, se colocó frente a la tribuna preferencial y al momento de decir la sanción por el sistema de sonido del estadio, se enredó. “Después de la revisión, el jugador número cuatro de Audax pone en peligro al rival, con una... eh...”, y no pudo especificar. Luego, solo dijo: “Tarjeta roja”. Posteriormente, caminó hacia donde Piña y lo expulsó.

    El lapsus del juez se viralizó de inmediato en redes sociales. Al final, los itálicos aguantaron todo el resto del encuentro con un futbolista menos y rescataron un valioso triunfo. Con estos tres puntos, se alejan de la zona roja, llegan a las 19 unidades y se ubican en el undécimo lugar. Curiosamente, alcanzan en la tabla al Campanil, que también tiene 19.

    Más sobre:FútbolMatías AssadiAudax ItalianoUniversidad de Concepción

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