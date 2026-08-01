Ministro Arrau encabeza operativo de fiscalización en accesos a Temucuicui y destaca baja de delitos violentos en la Araucanía

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, encabezó este viernes un operativo de fiscalización en los accesos a Temucuicui, en la Región de La Araucanía. Esto, según sostienen desde la cartera, con el objetivo de fortalecer el control del Estado y seguir debilitando la capacidad de las organizaciones criminales y terroristas.

El despliegue del secretario de Estado se produjo específicamente en la Provincia de Malleco, en el marco de su gira por la Región de La Araucanía, en el Peaje Púa.

En dicho lugar, el ministro Arrau se desplegó en conjunto a Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y otros organismos del Estado.

Posteriormente, la autoridad se trasladó hasta el cruce Ercilla y Pidima, para acompañar las fiscalizaciones rurales realizadas por efectivos de Control de Orden Público (COP) en los accesos principales a Temucuicui.

“Estamos en el cruce de Chamichaco, en la comuna de Ercilla, acompañando a todas las fuerzas de Orden y Seguridad, al Ejército de Chile, que están trayendo tranquilidad a través de controles en los diferentes puntos de la Macrozona Sur, en la Región de La Araucanía y la provincia de Arauco”, señaló el ministro Arrau.

A renglón seguido el titular de Seguridad Pública afirmó que “este año se ha logrado disminuir en un 17% los robos con violencia, en un 43% los homicidios y en cifras muy importantes los ataques incendiarios a bienes y maquinaria”, agregó Arrau, según los indicadores al 12 de julio de este año, de acuerdo con el Departamento de Análisis Criminal (Dacrim) de Carabineros.

El secretario de Estado destacó que la baja en las cifras de criminalidad en la zona se logró “gracias a un plan concreto, a un trabajo conjunto de las fuerzas de Orden y Seguridad y el Ejército”.

La gira del ministro Arrau por la región inició más temprano junto al fiscal nacional, Ángel Valencia. En la instancia, participaron en la presentación oficial del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de La Araucanía, una iniciativa financiada a través del Plan Calles Sin Violencia de la Subsecretaría de Seguridad Pública.

La unidad especializada trabajará junto al Ministerio Público para investigar con mayor rapidez y eficacia los delitos más graves, fortaleciendo la persecución penal del crimen organizado y el terrorismo, además de entregar apoyo temprano a víctimas y sus familias, agregaron.