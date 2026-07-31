Presunto autor del homicidio de estudiante de 15 años en San Bernardo se entrega a Fiscalía

La Fiscalía Metropolitana Occidente informó la detención de un adolescente que estaba siendo buscado por su presunta responsabilidad en el homicidio de un estudiante de origen venezolano del Liceo Polivalente Santiago de Compostela de San Bernardo.

El homicidio se concretó en cercanías del colegio, en calle Pinto con Freire, la tarde de este jueves 30 de julio, en lo que habría sido una riña escolar.

La víctima tenía 15 años.

El detenido se presentó ante la Fiscalía y se dispuso su traslado a dependencias de Carabineros.

Se trata de un adolescente de 17 años sobre el que pesaba una orden de detención solicitada por el Ministerio Público al tribunal respectivo.