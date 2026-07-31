Humphreys mejora su visión sobre Ripley: “Exhibe mejoras en su desempeño”

La agencia clasificadora de riesgo Humphreys mejoró la clasificación de los bonos de Ripley Corp S.A. (Ripley Corp) desde “Categoría A” a “Categoría A+”.

“Exhibe mejoras en su desempeño y un fortalecimiento en la composición de sus flujos”, dijo en su reciente anuncio.

En detalle, la firma comentó que la actualización se explicó por “el fortalecimiento estructural de la generación de resultados y flujos de sus principales filiales, impulsado por la consolidación de sus inversiones inmobiliarias. El mayor aporte de este negocio, con ingresos más estables, predecibles y menos expuestos al ciclo, ha diversificado las fuentes de recursos del grupo y fortalecido el perfil financiero del holding”.

Otras de las “fortalezas” que vio Humphreys fue “la posición competitiva y capacidad de generación de resultados de sus principales filiales”.

“Estas mantienen posiciones relevantes en sus mercados, apoyadas en marcas reconocidas, presencia en retail, financiero e inmobiliario, y una trayectoria consistente de utilidades. Ello se traduce en una sólida generación de flujos frente al endeudamiento financiero individual del holding, favoreciendo el cumplimiento de sus obligaciones”, agregó.

Otro argumento fue “la coordinación financiera ejercida por Ripley Corp entre sus negocios, relevante dada la dependencia del holding de los flujos de sus inversiones”.

“La operación bancaria complementa la propuesta de valor del retail mediante financiamiento, programas de fidelización y mayor vinculación con clientes, contribuyendo además a diversificar los ingresos del grupo”, complementó en su reporte.

En su mejora de calificación se mantiene la tendencia de “estable”. Humphreys lo explicó “dado que no se prevén en el corto plazo cambios relevantes en el perfil de negocios ni en la estructura financiera del emisor que afecten significativamente su capacidad de pago”.

“Además, incorpora la expectativa de que sus principales filiales mantengan una adecuada generación de resultados y flujos, permitiendo conservar una holgada relación entre las obligaciones individuales del holding y los recursos generados por sus inversiones operativas”, añadió, entre otros argumentos a favor de la firma.

La acción de Humphreys se suma a la de Feller Rate de inicios de junio, cuando la firma subió a “ A+” la clasificación de la solvencia y las líneas de bonos de Ripley Corp S.A. Las perspectivas de la clasificación se mantuvieron en “Estables”.

“Las recientes alzas en nuestra clasificación a A+ ratifican la solidez financiera de Ripley Corp y la maduración de nuestra estrategia de diversificación. El segmento inmobiliario se ha consolidado como un pilar estructural, con márgenes EBITDA de 88,8% en Mall Aventura y 86,8% en Grupo Marina, situándonos con ventajas competitivas claras en la industria. Al mismo tiempo, la recuperación de dividendos bancarios y las mejoras de eficiencia en retail demuestran que los tres motores del grupo están contribuyendo al fortalecimiento del holding”, señaló el CFO de Ripley Corp., Werner Geissbühler.