SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Birmingham vs. Barcelona en TV y streaming

    Los clubes se miden en Inglaterra en el marco de la pretemporada.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    A qué hora y dónde ver el amistoso de Birmingham vs. Barcelona en TV y streaming. Foto referencial de redes sociales

    Poco a poco se retoma la actividad del fútbol internacional y llega el siguiente desafío para Barcelona, que se mide contra Birmingham City este viernes.

    El club de Lamine Yamal juega este compromiso amistoso de pretemporada con miras a su próxima participación en LaLiga de España, misma situación en la que se encuentra el conjunto del Championship de Inglaterra.

    Cuándo juega Birmingham vs. Barcelona

    El partido de Birmingham City contra Barcelona es este viernes 31 de julio a las 14:45 horas de Chile.

    Para este compromiso los azulgrana visitan el St. Andrew’s Stadium de Inglaterra.

    Dónde ver a Birmingham vs. Barcelona

    El partido de Birmingham contra Barcelona se transmite en el canal DSports y de forma online en la plataforma DGO.

    Más sobre:FútbolAmistosoPartido amistosoBirminghamBirmingham CityBarcelonaBirmingham vs BarcelonaBarcelona vs BirminghamBarcelona - BirminghamDónde verHorarioVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Irán advierte a países que cooperen con EE.UU. y amenaza con endurecer el bloqueo en el estrecho de Ormuz

    Dos detenidos pasarán a control por frustrado asalto a camión de valores en barrio Franklin

    Al menos 67 migrantes murieron al intentar ingresar a Ceuta desde Marruecos

    Carabineros detiene a tres sujetos con más de 10 kilos de marihuana en San Bernardo

    El exitoso programa de Medellín para alejar a los jóvenes del crimen organizado

    Costos laborales han subido 50% en Chile en la última década

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, sábado 1 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 1 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo en TV y streaming

    3.
    Bono Dueña de Casa: ¿Cómo recibir el beneficio y cuáles son los montos que entrega?

    Bono Dueña de Casa: ¿Cómo recibir el beneficio y cuáles son los montos que entrega?

    4.
    Aguinaldo de Fiestas Patrias: estos son los montos para el sector público y pensionados

    Aguinaldo de Fiestas Patrias: estos son los montos para el sector público y pensionados

    5.
    Rating del jueves 30 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 30 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    6.
    Día del Niño 2026: ¿Cuándo se celebra la fecha en Chile?

    Día del Niño 2026: ¿Cuándo se celebra la fecha en Chile?

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 1 de agosto: estación Santa Isabel en Línea 5 se mantiene cerrada

    Así funciona la red de Metro este sábado 1 de agosto: estación Santa Isabel en Línea 5 se mantiene cerrada

    Temblor hoy, sábado 1 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 1 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dos detenidos pasarán a control por frustrado asalto a camión de valores en barrio Franklin
    Chile

    Dos detenidos pasarán a control por frustrado asalto a camión de valores en barrio Franklin

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo en TV y streaming

    Carabineros detiene a tres sujetos con más de 10 kilos de marihuana en San Bernardo

    Costos laborales han subido 50% en Chile en la última década
    Negocios

    Costos laborales han subido 50% en Chile en la última década

    Cómo operará el “proyecto a la chilena” de Novandino para extraer litio y reinyectar salmuera en el salar de Atacama

    Porsche Holding Chile: “El segmento premium de autos todavía tiene potencial para crecer dentro del país”

    Confirman lluvia más intensa para Santiago este fin de semana: revisa el día y los sectores afectados
    Tendencias

    Confirman lluvia más intensa para Santiago este fin de semana: revisa el día y los sectores afectados

    Advierten lluvia fuerte en estas tres regiones hoy: podría llover hasta 280 mm en un solo día

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    El nuevo flanco que se le abre a Natalia Duco con el IND
    El Deportivo

    El nuevo flanco que se le abre a Natalia Duco con el IND

    Rodrigo Gardella, CEO de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales: “Queremos ser un punto de inflexión”

    La inesperada confesión de Aníbal Mosa a los clubes sobre la negociación por Vozinha para cambiar las bases del torneo

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando
    Tecnología

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Un “mago” contra el realismo: la vigencia de Juan Emar, el “Kafka chileno”
    Cultura y entretención

    Un “mago” contra el realismo: la vigencia de Juan Emar, el “Kafka chileno”

    Francisca Valenzuela: “La maternidad está absolutamente precarizada e invisibilizada”

    Apogeo y decadencia de Macondo: cómo es la segunda parte (y final) de Cien Años de Soledad

    Irán advierte a países que cooperen con EE.UU. y amenaza con endurecer el bloqueo en el estrecho de Ormuz
    Mundo

    Irán advierte a países que cooperen con EE.UU. y amenaza con endurecer el bloqueo en el estrecho de Ormuz

    Al menos 67 migrantes murieron al intentar ingresar a Ceuta desde Marruecos

    Los lazos de Keiko Fujimori con Chile

    Cuando hacer ejercicio deja de ser saludable
    Paula

    Cuando hacer ejercicio deja de ser saludable

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación

    Datos Paula: tres libros de fotógrafas chilenas imperdibles de Stgo Foto