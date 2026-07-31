A qué hora y dónde ver el amistoso de Birmingham vs. Barcelona en TV y streaming
Los clubes se miden en Inglaterra en el marco de la pretemporada.
Poco a poco se retoma la actividad del fútbol internacional y llega el siguiente desafío para Barcelona, que se mide contra Birmingham City este viernes.
El club de Lamine Yamal juega este compromiso amistoso de pretemporada con miras a su próxima participación en LaLiga de España, misma situación en la que se encuentra el conjunto del Championship de Inglaterra.
Cuándo juega Birmingham vs. Barcelona
El partido de Birmingham City contra Barcelona es este viernes 31 de julio a las 14:45 horas de Chile.
Para este compromiso los azulgrana visitan el St. Andrew’s Stadium de Inglaterra.
Dónde ver a Birmingham vs. Barcelona
El partido de Birmingham contra Barcelona se transmite en el canal DSports y de forma online en la plataforma DGO.
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