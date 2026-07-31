Rusia advierte de que el aumento de los ataques ucranianos pone en riesgo cualquier “perspectiva de paz”

El Gobierno de Rusia ha denunciado este viernes el aumento de los ataques ucranianos y ha advertido de que ponen en riesgo cualquier “perspectiva de paz”, en un momento en el que las conversaciones continúan suspensas mientras Estados Unidos, que ejerce de mediador, resuelva su propia guerra en Oriente Próximo.

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, ha repasado estos últimos ataques de las fuerzas de Kiev y ha asegurado que en la última semana han dejado 61 muertos, además de 327 heridos, el mismo día en el que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha sacado pecho de las 700.000 bajas que han infringido al Ejército ruso desde la invasión en 2022.

Zajarova ha acusado a Kiev de atacar espacios civiles de todo tipo, como zonas comunitarias, instalaciones agrícolas, viviendas particulares y centros de culto, así como de lanzar minas antipersona con drones para aumentar el número de bajas civiles en varias zonas de Donbás y de la región conocida como Nueva Rusia, que abarca, entre otras, algunas áreas ahora ocupadas del este y sureste de Ucrania.

“Este terror se perpetra con la plena aprobación de los patrocinadores occidentales del régimen de Kiev, quienes suministran armas para atacar a la población civil”, ha denunciado la portavoz, que ha advertido de que deberán rendir cuentas “tras el inevitable colapso de sus protegidos ucranianos”.

“Deben comprender ahora que ‘jugar con fuego’ solo agrava la situación política internacional y retrasa las perspectivas de paz y seguridad en nuestro continente”, ha señalado Zajarova en un comunicado de Exteriores, en el que ha incidido en que Moscú continuará haciendo lo que debe para proteger a sus ciudadanos.

“Nuestro país cuenta con los recursos necesarios, la voluntad política y la demanda popular para ello”, ha subrayado.