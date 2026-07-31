Flamengo sube la puntería: oferta de Medio Oriente pone a Pulgar como el chileno mejor pagado del planeta

Flamengo apura las negociaciones. El millonario ofrecimiento que tiene Erick Pulgar sobre la mesa desde Arabia Saudita ha puesto al volante chileno en la puerta de salida al antofagastino, uno de los jugadores clave para el proyecto de Leonardo Jardim.

Y es que la última renovación del mediocampista se realizó en muy buenos términos para el jugador. No solo por el importante incremento salarial, que permite que hoy gane cerca de 2,7 millones de dólares anuales, sino también por los atractivos montos para permitir su salida ante eventuales interesados.

El exjugador de la Fiorentina es uno de los atletas más apetecidos en esta ventana de fichajes. Sobre todo, porque la baja cláusula de salida que quedó estipulada en el último vínculo contractual. Poco más de 4 millones de dólares por la carta, cifra más que asequible para eventuales interesados.

De esa manera, el recién ascendido Neom de Arabia Saudita ya adelantó a los cariocas que está dispuesto a cancelar el precio por llevarse al nortino. Es más, el futbolista tiene una importante oferta salarial en la mesa para partir de Río de Janeiro.

Escenario en el que el Mengao de ninguna manera quiere ponerse. Así, en los últimos días ha insistido en la finalización de un nuevo compromiso con uno de sus elementos estrella para conseguir su estadía.

En el aire

Sin embargo, renovación del contrato de Pulgar se ha topado con un nuevo obstáculo para la institución brasileña. De acuerdo con los medios locales, el chileno rechazó la primera oferta de la directiva y presentó una contrapropuesta. A pesar de las diferencias, la prioridad del jugador sigue siendo permanecer en el club.

Según la agencia RTI Esporte, el Fla ofreció extender el contrato hasta diciembre de 2028, además de un ajuste salarial acorde con la política financiera del club. Sin embargo, las cantidades quedaron por debajo de las expectativas del entorno del mediocampista.

La principal discrepancia entre las partes es económica. El chileno cree merecer un aumento que lo equipare a los jugadores más importantes del club y hombre esencial para el técnico portugués.

Pero el ofrecimiento de los saudíes oscureció todo el panorama de las negociaciones entre el deportista y su actual escuadra. El elenco de Medio Oriente ofreció un salario de 5,4 millones de dólares por temporada.

Cifra que es el doble de lo que recibe actualmente el nacional en el Maracaná. Las negociaciones siguen abiertas entre ambas partes, mientras la directiva analiza la contrapropuesta presentada por los representantes del atleta.

Actualmente, el mejor pagado de planilla del Mengao es el mediocampista Jorginho, quien recibe un sueldo anual que bordea los 7 millones de la divisa norteamericana. Pese a ello, se ve difícil que el club pueda alcanzar esos valores para conseguir que el antofagastino se quede. Pero las tratativas están abiertas.