Con Aníbal Mosa, Tatiele Silveira y Colo Colo a sus espaldas: Yanara Aedo lanza su candidatura para ser Reina Guachaca

Yanara Aedo busca otra corona, aunque lejos de la cancha. La 10 de Colo Colo y la selección chilena inscribió su candidatura para convertirse en la próxima Reina Guachaca.

El capitana del Cacique llegó a La Posada del Presidente con dos acompañantes significativos. Una fue su entrenadora, la brasileña Tatiele Silveira. El otro fue Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro.

“La verdad, yo no me lo esperaba, pero mi viejo como que siempre, internamente, me hueveaba con eso. Me decía que no había nadie más guachaca”, aseguró la referente del fútbol nacional a La Cuarta.

Mosa, por su parte, también le entregó su apoyo: “Colo Colo es la mitad más uno, y yo creo que es más que eso. Cuando nosotros estamos hablando de una definición o de un estilo de persona, Colo Colo está en eso. Nosotros estamos orgullosos de traer a nuestra capitana aquí a representar a las guachacas y a los guachacas. Y la veo bien, creo que tiene todos los méritos al ser la líder de Colo Colo. Es, además, de provincia, líder de la selección nacional. Digamos, está en las dos instituciones más importantes. Hay buenas competidoras, pero tenemos lo nuestro también”, indicó la oirunda de Temuco.

La coronación estará marcada por el regreso de la Cumbre Guachaca, que se volverá a realizar luego de cinco años de ausencia. Los festejos se realizarán en la Estación Mapocho, el 4 y 5 de septiembre.

En esta edición, Aedo competirá con la música Juanita Parra, lass periodistas Daniela Muñoz y Soledad Onetto, y las comediantes Pamela Leiva y Piare con Pé.

Aníbal Mosa, Tatiele Silveira y Yanara Aedo junto a Dióscoro Rojas, quien ideó la fiesta costumbrista. Foto: Andres Perez. Andres Perez

“Es dura la competencia, obvio. Porque creo que todas representan la cultura chilena. Y ellas son gente que aparece más en la tele que una. Pero nada, creo que eso también me hace sentir un poco más cercana a la gente”, señaló la jugadora de 32 años.

En tanto, los candidatos para Rey Guachaca 2026 son José Antonio Neme, Daniel Fuenzalida, Willy Sabor, Francisco Melo y Otakin.

La votación se realiza de manera virtual a través del Diario La Cuarta. Mientras que las entradas para la Cumbre Guachaca 2026 se pueden comprar en Puntoticket.

Bichi Borghi, Rey Guachaca 2007

En caso de Aedo se quede con la corona, sería la segunda oportunidad que Colo Colo tiene un representante en la Cumbre Guachaca.

En 2007, Claudio Borghi, antecedido de históricas campañas con el Cacique, alcanzando un histórico tetracampeonato y un subcampeonato de la Copa Sudamericana, fue electo como Rey Guachaca.