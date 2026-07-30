Diputada Hube (UDI) y agenda valórica: “El propio Presidente Kast dijo en campaña que estos eran temas que no iban a ser prioridad”

El impulso por parte del Partido Republicano (REP) y el Partido Nacional Libertario (PNL) de una “agenda valórica” y de iniciativas que no forman parte de las prioridades del gobierno, como la privatización de Codelco, han generado que nuevamente se muevan las aguas en el oficialismo.

En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, la diputada Constanza Hube (UDI), intentó desdramatizar los conflictos, advirtiendo que no patrocinarán proyectos valóricos, que la situación de Codelco se puede hablar pero no es el momento, y que la música en el gobierno la está poniendo el gremialismo.

“ El gremialismo está poniendo la música , yo creo. El gremialismo, o sea, obviamente que el original es la UDI, pero finalmente el Partido Republicano se termina también creando, ¿cierto?, a partir de la UDI. Finalmente hoy día quienes tienen protagonismo en el Partido Republicano son precisamente ex UDI, el propio Presidente de la República, digamos lo es", expuso.

Así, consultada sobre las diferencias estas últimas semanas en la derecha sostuvo que: “ Acá lo que valen son los votos y los votos han estado cuando han sido necesarios para poder sacar proyectos que para el gobierno son importantes, como por ejemplo, Escuelas Protegidas, el proyecto de reconstrucción y reactivación económica, otros proyectos también de seguridad, bueno, han estado los votos”, recalcó.

Y sobre la agenda valórica resaltó que: “ El propio Presidente (José Antonio) Kast lo dijo en campaña, y yo creo que la confianza que la ciudadanía debe tener respecto a sus autoridades es precisamente que cumpla lo que prometen, que estos eran temas que no iban a ser prioridad ni tampoco iban a ser parte de su programa de gobierno ni parte del ejercicio de su mandato y yo por lo menos comparto esa tesis”.

Sobre una posible privatización de Codelco, Hube señaló que “ yo por lo menos creo que se ha exagerado un poco lo que ha planteado el presidente del Partido Republicano (Arturo Squella) ¿Por qué? Porque creo que uno tiene que estar abierto a ese tipo de conversaciones". No obstante, explicó que no era el momento adecuado para este debate porque: “Hoy día los tiempos están para ordenar la casa primero. Ordenemos la casa, hay un nuevo gobierno corporativo, hay un presidente de un directorio que es Bernardo Fontaine que, por lo menos yo le tengo toda la confianza de que va a ser bien la pega. Entonces antes de hablar de una privatización de Codelco, que yo creo que también hay hartos matices ahí, que se puedan vender ciertos bienes, ciertos activos, eso no significa una privatización propiamente tal, yo no le tendría miedo al debate, pero me parece que hoy día es lo que hay que hacer, ordenar la casa”.

En esa línea, Hube intentó bajarle el perfil a las diferencias: “Tampoco esto es un ejército. Yo desdramatizaría en el fondo ciertos temas que obviamente que para los parlamentarios son importantes”.

En tanto, frente a la pregunta sobre si faltaba una vocería en el gobierno, Hube sostuvo que: “Yo creo que falta”. Al ser consultada si “¿Falta un vocero?“, ella puntualizó que ” Yo creo que, no sé si falta un vocero, pero faltan vocerías que sean más... y de hecho me lo ha dicho esta semana que es semana distrital, me lo ha dicho la gente".

Consultada por los dichos del presidente del PNL, Johannes Kaiser, quien sostuvo que el gobierno bailaba al ritmo de la música que su colectividad ponía, la diputada Hube, lo tildó de “soberbio”.

“A mí me parece muy soberbio decir eso. Yo creo que hoy día lo que le hace falta a la política es un pelito más de humildad” y sostuvo que algunos caen en ese juego.

“Hay algunos que en el fondo están lógica como media de superioridad moral y que nosotros somos los puros o aquí somos la derecha más de derecha. Por lo menos a mí no me gusta ese juego. Creo que de hecho, es cosa de ver no más que lo que pasa al frente con el Frente Amplio”, añadió.

Consultada respecto de los dichos de la diputada Pamela Jiles (PDG), quien sostuvo que “el gobierno necesita imperiosamente al Partido de la Gente”, la diputada respondió que “eso es un poquito osado, porque en realidad si tú ves como vota el PDG, en general votan todos distintos”. Añadió que “ahí no está necesariamente el eje o el clivaje porque además no es quizás tan confiable”.

En otros temas, Hube descartó una posible candidatura a presidir la UDI y sobre si el resultado de la contramuestra del test de drogas del ahora exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, sale negativo debe de ser reincorporado al gobierno, sostuvo. “Hay que estar 100% seguro antes de afectar la honra de una persona“, deslizando críticas al gobierno.

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