Árbitro de la final de la Copa del Mundo revela parte de su conversación con Lionel Messi durante el partido

El juez esloveno Slavko Vincic abordó su presencia en la final de la Copa del Mundo. FOTO: Xinhua.

Cuando los ecos de la final del Mundial 2026 comienzan a apagarse, aún faltaba el análisis del encargado de impartir justicia en ese trascendental partido, el mismo que permitió la segunda estrella de España tras el triunfo por la cuenta mínima ante Argentina.

El árbitro esloveno Slavko Vincic, pocos días después de regresar a su país concedió una entrevista para el medio esloveno Sport, mismo momento en el que confirmara que se retira del referato.

Una conversación en la que el pito balcánico confirmó que fue un anhelo cumplido, además de un desafío, su designación para el partido que coronó su carrera internacional.

“Al principio, mi designación fue un shock. Tras eso me sentí orgulloso de nuestro equipo arbitral, porque representaría a Eslovenia en un escenario tan importante, en el mayor evento deportivo del mundo. Además, me sentí orgulloso de la Federación Eslovena de Fútbol y del cuerpo arbitral”, advirtió Vincic.

Asimismo, el europeo confirmó de forma tajante que “yo sabía que era una gran responsabilidad. Teníamos que estar a la altura de esa confianza y llevar el partido a buen término”.

A pesar del honor que significa afrontar el duelo más trascendental de su carrera, el esloveno tampoco pudo abstraerse de la gran presión para el equipo arbitral, sobre todo, debido a la importancia del encuentro entre dos potencias mundiales del fútbol.

“El tema es claro, toda una carrera arbitral termina reducida a un solo encuentro. Entonces, la responsabilidad es enorme, aunque creo que nuestra estrategia fue la correcta”, afirmó el referí, quien fue designado FIFA desde 2010 hasta su reciente retiro.

El VAR y Messi

Pero la cita norteamericana de 2026 estuvo rodeada de polémicas arbitrales y la cada vez más importante dependencia de los árbitros respecto del VAR. Precisamente, el juez destacó la prescindencia de esa herramienta.

“Es cierto, se puede corregir un error revisando la grabación. Con la velocidad que tiene el fútbol actual, es imposible verlo todo. En estos momentos, o me imagino arbitrar sin la ayuda de la tecnología”, aseguró Vincic.

Lo cierto es que el duelo entre hispanos y transandinos dejó más de una polémica. Al margen de la expulsión de Enzo Fernández, el árbitro sostuvo una acalorada conversación con el capitán de la Albiceleste.

“Dejaré esa conversación que sostuvimos en el terreno de juego. Lo único que puedo decir es que Lionel Messi se comportó con deportividad”, aseguró el esloveno.