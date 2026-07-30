“Nunca regresó; presumiblemente bajo la influencia de terceros y agentes”: en Rusia exigen el retorno de Jordhy Thompson

El presente de Jordhy Thompson en el fútbol es complejo. El futbolista que este miércoles fue visto en el estadio Monumental podría exponerse a un complicado panorama si es que regresa a vestir la camiseta de Colo Colo.

Esto se debe a que el jugador viajó a Chile con la autorización respectiva del club Orenburg de Rusia, pero no regresó en el plazo que estaba establecido, por lo que en el país euroasiático lo declaran en rebeldía.

Y no solo es eso, pues en Orenburg han asegurado que en el caso de que el atacante fiche por otro club apelarán ante la FIFA para defender los intereses de la institución.

“Inicialmente Thompson se tomó un tiempo libre por motivos personales y viajó a Chile para tramitar la documentación”, afirmó el equipo de comunicaciones del equipo al medio MatchTV.

“Pero nunca regresó. Presumiblemente bajo la influencia de terceros y agentes. Estamos en contacto con él y esperamos que regrese pronto”, complementaron.

Además, enfatizaron que “el club ha impuesto al jugador las sanciones más severas posibles en este momento. Si no regresa en un futuro próximo, nos reservamos el derecho de apelar ante la FIFA para proteger nuestros intereses”, concluyeron.

El sueño de regresar a Colo Colo

Hace poco más de un año, Jordhy Thompson había señalado su sueño de volver a vestir la camiseta de Colo Colo.

“Yo siempre he dicho que feliz volvería al club. Yo jugaría gratis por Colo Colo, si fuera necesario, todo para devolverle a la gente el apoyo que me han brindado tanto en la situación que viví allá como ahora en Rusia. Yo me arrepiento muchísimo de todo lo que les hice pasar”, indicó el atacante de 20 años, en entrevista con En Cancha.

“Si me llaman el día de mañana, yo iría de una. Primero tengo que sentarme con el club en el que estoy para ver la salida, pero me encantaría. Es algo que yo tengo pendiente en mi vida, de hecho, sueño todos los días con volver al Estadio Monumental”, añadió.

Eso sí, admitió que no han habido acercamientos por parte del cuadro de Macul. “Hasta el momento nadie me ha hablado, pero estoy esperando que llegue ese llamado. Voy a hacer lo mejor de mí para un día volver (…) Un canterano y colocolino como yo, siempre va a querer lo mejor para el club y yo, que le di muchos problemas al equipo, quiero devolver lo entregado”, continuó.

En la oportunidad, además, mostró su interés por ser parte de la Roja. “Es increíble cómo uno echa de menos al club cuando está lejos. Es ahí cuando me arrepiento, porque si hubiera hecho todo bien, ahora estaría mucho mejor. Cuando uno está fuera es que se da cuenta de lo que está perdiendo, porque en el momento uno no aprovecha las cosas, no se dimensiona dónde estamos jugando. En mi caso yo no sabía en el gran club que estaba, que estaba jugando en Primera división y, más encima, como titular. Ahora, cuando me acuesto, agarro el celular y veo los videos de los partidos que jugué, los goles y es una sensación horrible. Mucha nostalgia en la que me hace sentido la frase ‘ahí es donde era feliz y no lo sabía’, indicó.

Thompson aseguró que, de no ser por la serie de controversias que ha protagonizado, actualmente estaría jugando en la Roja. “Yo creo que sin las polémicas que tuve, ahora sería un fijo en la selección chilena, por eso ahora trato de hacer las cosas bien, para poder estar en el futuro”, señaló.