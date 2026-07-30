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    El petróleo sube y roza los US$ 90 tras una nueva oleada de ataques de EE.UU. contra Irán

    Los futuros del crudo reaccionan a la ofensiva estadounidense contra objetivos de la Guardia Revolucionaria, mientras el mercado espera la reunión de la OPEP+ del domingo

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Petróleo sube tras discurso de Trump a la nación

    El crudo opera al alza este jueves después de que Estados Unidos retomara los bombardeos contra Irán, un giro que dejó sin efecto las expectativas de desescalada que se habían instalado en el mercado durante los últimos días.

    Los futuros del Brent, de referencia para Chile, suben 1,01% y se ubican en US$ 87,26 por barril, aunque en horas de la madrugada rozó los US$ 90 de acuerdo a los registros de Tradingview.

    Paralelamente, los futuros del WTI que se transa en Nueva York avanzan un 1,05%, hasta US$ 83,61 por barril.

    La reacción responde a la ofensiva lanzada la noche del miércoles, en represalia por los misiles iraníes contra fuerzas estadounidenses desplegadas en la región.

    El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica amenazó con responder con una nueva escalada, sin que hasta ahora se conozcan detalles de esa advertencia.

    Una pausa que duró menos de una semana

    El episodio interrumpe el intento diplomático más avanzado desde que estalló el conflicto, a fines de febrero. Estados Unidos había suspendido el fin de semana pasado dos semanas de fuego sostenido contra objetivos iraníes, con el propósito de dar “espacio” a las negociaciones de paz, de acuerdo con CNBC.

    Son cinco meses de hostilidades que han movido con fuerza los precios del petróleo y alterado el tránsito marítimo por el Estrecho de Ormuz, la ruta por donde circula buena parte del crudo del Golfo Pérsico.

    Objetivos militares y un anuncio anticipado

    El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) calificó la operación como una “poderosa respuesta” a los intentos de ataque iraníes registrados el martes contra fuerzas estadounidenses en Medio Oriente.

    Según el propio Centcom, la ofensiva se prolongó por dos horas y golpeó decenas de objetivos de la Guardia Revolucionaria repartidos por el territorio iraní, entre centros de mando, instalaciones de misiles y drones, sistemas de vigilancia y defensa costera, y capacidades marítimas. ç

    Siguen los enfrentamientos en Medio Oriente.

    No hay hasta ahora una versión iraní sobre los daños.

    El ataque no tomó por sorpresa al mercado. Horas antes, el presidente Donald Trump había adelantado la represalia en declaraciones a un periodista de Fox News, citadas por CNBC: “Los golpearemos duro. Van a recibir una paliza”.

    La reactivación de las hostilidades entre fuerzas iraníes y presencia militar estadounidense volvió a instalar una prima de riesgo que las semanas de calma diplomática habían casi borrado por completo.

    “Es exactamente el tipo de volatilidad que venimos viendo hace semanas: cada gesto en el estrecho de Ormuz mueve el barril varios dólares en cuestión de horas, y mientras esa incertidumbre persista, el crudo seguirá siendo la variable más nerviosa del tablero y una amenaza directa para las expectativas inflacionarias”, Liza Salinas, Branch Business Director Liberty Finance-Life.

    El domingo manda la OPEP+

    Superada la reacción inicial, la atención de los operadores se traslada a la reunión de la OPEP+ del domingo. La expectativa que recoge CNBC es que el grupo de productores anuncie para septiembre un aumento de suministro de 188.000 barriles diarios.

    Más allá de esa cifra, el foco de los analistas está en el rumbo que tomará el cartel ampliado. “La gran incertidumbre hasta 2027 estará en torno a la política del grupo, con la posibilidad de que haya resistencia a las cuotas de producción”, escribieron estrategas de ING en un informe publicado el miércoles.

    Alza en Chile

    Las fuertes alzas del crudo en las últimas semanas tuvo efectos en Chile. El precio de las bencinas volvió a subir esta semana. Tal como se había anticipado, la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informó este miércoles que el litro de la gasolina de 93 octanos se elevará $32,9, misma alza que tendrá la de 97 octanos. A su vez, el diésel se incrementará en $28,5.

    Con lo anterior, se corta la pequeña racha de dos bajas consecutivas que alcanzó a anotar el precio de los combustibles en Chile, cuando la guerra en Irán dio señales de amainar: la semana del 17 de junio, el valor de la bencina cayó en promedio $95 por litro, mientras el del diésel descendió $155.

    Nuevas alzas en el precio de los combustibles a nivel local. Andres Perez

    Luego, la semana del 8 de julio, la reducción promedio de la bencina fue de $100. A su vez, el diésel retrocedió $117.

    En tal contexto, los economistas anticipan que si los precios del petróleo se mantiene en los actuales niveles, es probable que se registre una nueva alza el próximo 20 de agosto.

    Juan Ortiz, economista del OCEC-UDP, prevé una subida para esa semana que podría estar en torno “a unos $36 por litro para las gasolinas, y de $34 para el diésel, considerando los supuestos de trayectoria actual del tipo de cambio y del precio del petróleo acorde con la última información observada por parte del mercado”.

    Más sobre:PetróleoMedio Oriente

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