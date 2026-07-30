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    “Golpe de marketing en peligro de desvanecerse”: el mundo reacciona ante el cambio de nombre de Vozinha en Colo Colo

    Medios de todo el planeta dieron amplia cobertura a la decisión que mantiene en vilo al portero caboverdiano. “Es una pena”, tituló el diario británico The Sun, mientras que Marca de España habla de una “insólita prohibición”.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Medios del mundo destacan el potencial cambio de nombre de Vozinha en Colo Colo. FOTO: Xinhua. Wang Kaiyan

    El fichaje de Vozinha, el arquero más popular del Mundial 2026, puso en el mapa no solo a Colo Colo, sino también al fútbol chileno. Una noticia que tuvo una enorme difusión en todo el planeta, después de que el caboverdiano se presentara como uno de los grandes hallazgos de la competición.

    Sin embargo, los mismos medios ahora viralizan la situación que complica tanto al jugador como a los albos. El hecho de que el africano no pueda jugar con su apodo en su nueva camiseta, de acuerdo con la normativa nacional, ha llenado las mismas publicaciones.

    “La insólita prohibición que amarga la llegada de Vozinha a Colo Colo”, tituló el diario español Marca para dar a conocer el acontecimiento que remece a la Liga de Primera y que provocó un Consejo de Presidentes de forma extraordinaria.

    “El reglamento de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile establece de forma estricta que los jugadores deben lucir únicamente el apellido oficial estampado en la parte posterior de la camiseta. Esta medida deja completamente fuera de juego a los seudónimos artísticos o apodos populares dentro del campo de juego”, completó el medio hispano.

    Siempre en el país ibérico, el periódico El Mundo fue un poco más allá en sus apreciaciones. “Vozinha se cambia el nombre en la camiseta con Colo-Colo por una prohibición en Chile y pincha un negocio histórico”, adelantó el tradicional diario.

    Asimismo, agregó que “el fichaje asegura una de las incorporaciones más virales del año y un auténtico imán financiero gracias a la venta de merchandising. Sin embargo, un inesperado obstáculo normativo amenaza con truncar este millonario plan de negocio y reducir drásticamente los ingresos por la venta de camisetas”.

    “Una pena”

    En Reino Unido, donde se inventó el fútbol, tampoco quedaron indiferentes al problema que afecta a los albos. De esa manera queda retratado en el titular elegido por el tabloide The Sun.

    “Es una pena; el portero Vozinha, héroe del Mundial de Cabo Verde, se vio obligado a CAMBIARSE DE NOMBRE para jugar en su próximo club”, escribió el periódico sensacionalista por antonomasia.

    Incluso, advirtió que “el héroe del Mundial, Vozinha, vestirá una camiseta con un nombre poco conocido en su nuevo club, Colo-Colo, a menos que el gigante chileno consiga convencer a los dirigentes de la liga para que hagan una excepción a las normas”.

    Igual de directo en sus apreciaciones fue el diario Bild, el de mayor lectoría en Alemania. “El héroe del Mundial, Vozinha, tiene que jugar con otro nombre”, encabezó la nota el diario germano.

    “Un golpe de marketing en peligro de desvanecerse. El club chileno Colo Colo ha ganado la puja por el héroe mundialista (…) El club probablemente tenía grandes esperanzas puestas en este fichaje, no solo en términos de éxito deportivo, sino también en las ventas de la camiseta del icónico guardameta. Sin embargo, ahora parece poco probable que esto suceda”, destacó en la publicación.

    Le Parisien, uno de los diarios más importantes de Francia, también abordó el singular contratiempo que protagoniza el portero tras su fichaje en Macul. “¿Por qué Vozinha, la revelación del Mundial con Cabo Verde, podría no figurar con su nombre en la plantilla de su nuevo club?”, se preguntó en su edición web.

    A la vez, coincidió en que “a menos que obtenga un permiso especial, no podrá lucir su apodo en su nueva camiseta. Vozinha, cuyo nombre real es Josimar José Évora Dias, tendrá que elegir entre Évora y Dias”.

    Más sobre:FútbolColo ColoVozinhaMundial 2026Selección de Cabo Verde

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