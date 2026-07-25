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    “Ficha por un gigante de Sudamérica”: medios del mundo destacan la llegada de Vozinha a Colo Colo

    Bastó que los albos subieran la noticia a sus redes sociales para que los portales del planeta informaran el destino del mejor arquero del Mundial 2026.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    medios del mundo destacan la llegada de Vozinha a Colo Colo. FOTO: Xinhua. Ju Huanzong

    Colo Colo dio un golpe mediático sin precedentes. La llegada del portero Cabo Verde Vozinha, el mejor portero del último Mundial según la FIFA, pone en el mapa no solo al equipo de Macul, sino también a Chile.

    De esa manera quedó demostrado tras la viralización de la noticia en todos los rincones del planeta. Bastó que Aníbal Mosa confirmara la noticia, la misma que el club después hizo propia en sus redes sociales, para que los medios del mundo destacaran la llegada del africano.

    “Colo Colo confirmó el acuerdo con Vozinha”, tituló el diario deportivo Olé de Argentina. En su bajada, el periódico transandino agregó en su bajada que “el Cacique de Chile arregló de palabra la incorporación del arquero de Cabo Verde, figura en el último Mundial. ‘Hemos llegado a un arreglo’, le afirmó el presidente del club”.

    En la nota principal, el medio afirmó que “de ser figura inesperada del Mundial, al punto que la FIFA lo incluyó en su equipo ideal, a sumarse a un grande de Chile: Vozinha, arquero de Cabo Verde, arregló de palabra su incorporación a Colo Colo, con un vínculo hasta diciembre de 2027, año en el que el Cacique aspira a volver a disputar la Copa Libertadores”.

    La agencia internacional Reuters destacó en su página principal una noticia que dio vuelta al planeta. “Vozinha, héroe del Mundial de Cabo Verde, acuerda su traspaso al Colo Colo de Chile”, tituló en su edición británica.

    Asimismo, agregó que “aunque el acuerdo aún no se ha finalizado, Colo Colo dio pistas sobre el fichaje en las redes sociales con una imagen que parecía mostrar el característico cabello rizado del veterano portero”.

    Siempre en el hemisferio norte, el canal de televisión por suscripción mexicano-estadounidense TUDN resaltó en su página web la llegada del africano a Santiago. “Vozinha ya tiene nuevo equipo tras brillar en el Mundial 2026”, fue el encabezado elegido, para luego complementar que “el arquero caboverdiano tiene nuevo equipo tras su destacada participación en el Mundial 2026 (…) Tras días de negociaciones el Cacique confirmó en redes sociales la llegada del portero de Cabo Verde con una peculiar fotografía”.

    “Un bombazo”

    Más encendidas fueron las redes sociales del Heraldo de México. El tradicional tabloide norteamericano, pendiente del futuro del portero, no dudó en sobresalir el nuevo fichaje de la escuadra de Macul.

    “Fichaje bomba y exótico para Colo-Colo”, estableció el medio azteca en sus redes sociales, a la vez que confirmó que “el histórico portero de Cabo Verde, Vozinha, es nuevo jugador del Cacique a sus 40 años tras llegar como agente libre (…) El arquero, quien viene de brillar en el Mundial 2026 con 18 atajadas en cuatro partidos, llega a Sudamérica para reforzar al cuadro albo en la Liga de Primera, la Copa Chile y con la mira puesta en la Copa Libertadores del próximo año”.

    Más grandilocuente fue el titular elegido por Band de Brasil. El importante medio aseguró que “Vozinha es anunciado por el gigante sudamericano”, además de adelantar que “el portero de la selección nacional de Cabo Verde ha firmado un contrato hasta finales de 2027 y llega para reforzar al equipo chileno de Colo Colo”.

    En tanto, Gol Caracol de Colombia coincidió en que “a sus 40 años y cuando se encontraba sin equipo, el arquero de Cabo Verde, Vozinha, brilló en la Copa del Mundo y eso le permitió fichar por un grande de Sudamérica, como lo confirmó el presidente de Colo Colo”.

    Radio Programas del Perú completó que “Colo Colo confirmó la contratación del arquero Vozinha, que tras sus grandes actuaciones con Cabo Verde, se convirtió en el mejor arquero del Mundial 2026”.

    Mientras que CNN Brasil coincidió con sus compatriotas tras resumir que “Vozinha, una estrella de Cabo Verde, ficha por un gigante de Sudamérica”. Además, establece que “una de las figuras destacadas del Mundial de 2026, se unirá al Colo-Colo de Chile por 18 meses”.

    Más sobre:FútbolColo ColoVozinhaSelección de Cabo Verde

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