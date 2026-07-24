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    El Deportivo

    Aníbal Mosa confirma el gran golpe al mercado: “Vozinha va a ser arquero de Colo Colo”

    Los albos llegaron a acuerdo con el arquero, figura de Cabo Verde en el torneo planetario.

    Por 
    Christian González
     
    Carlos González Lucay
    Vozinha, en un partido del Mundial.

    Colo Colo está cerca de dar un golpe mundial al mercado. Los albos aceleran y logran un principio de acuerdo con Vozinha, el guardameta de Cabo Verde en el torneo planetario que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá, quien con sus actuaciones se transformó en una de las figuras más atractivas del torneo.

    Los albos habían iniciado gestiones hace varios días, considerando que necesitaban reforzar el puesto ante el incierto retorno de Fernando de Paul y las irregulares actuaciones de Gabriel Maureira, quien asumió la responsabilidad de custodiar el pórtico del Cacique. El entorno del golero había reconocido a El Deportivo que hubo llamados desde Macul.

    Colo Colo avanza por el fichaje de Vozinha: inminente acuerdo por el arquero sensación del Mundial

    Las tratativas fueron complejas. En principio, porque el africano, de 40 años, se transformó en un nombre apetecido en el mercado, dada la explosión que se produjo en torno a su figura. El parámetro más evidente fue el exponencial crecimiento en sus redes sociales. De los 60 mil seguidores que tenía su cuenta en Instagram al inicio del torneo pasó a los actuales 29,5 millones de followers.

    La cifra abrió el apetito de varios clubes. Además de los albos, el Inter Miami, la escuadra en la que milita Lionel Messi, puso su mirada en el golero. En el Cacique realizaron una primera propuesta, que les fue rechazada. Inicialmente, la intención era que que caboverdiano terminará la temporada en los albos, para luego revisar la opción de que defendiera el pórtico del Cacique en una eventual participación en la Copa Libertadores.

    Vozinha y Messi

    En vista de la reticencia de los asesores del portero, la propuesta mejoró en números y plazos. Para convencerlo, los albos terminaron por asegurarle al golero la permanencia por lo que resta del actual calendario y por todo 2027. Esa disposición terminó por convencer al golero, quien militaba en el Chaves, de la segunda división del fútbol portugués.

    En Macul admiten que en las últimas horas se produjeron acercamientos cruciales para que el guardameta terminara aceptando la propuesta. En la negociación se involucró directamente el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, lo que permitió mayor margen para acercar las posiciones. De hecho, el escenario que describen en el Monumental da cuenta de un escenario auspicioso. “Faltan los típicos detalles. En lo grueso, el acuerdo está prácticamente listo”, sostienen a El Deportivo desde el Monumental.

    Más sobre:Colo ColoVozinhaFútbolFútbol NacionalLiga de Primera

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