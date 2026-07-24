Ángel Valencia designa a Rodrigo Peña como nuevo fiscal regional del Maule

Este viernes, el fiscal nacional Ángel Valencia designó a Rodrigo Peña como nuevo fiscal regional de la Fiscalía Regional del Maule, en reemplazo de Julio Contardo, quien cumplirá el límite de tiempo en el cargo.

Peña asumirá el puesto el próximo viernes 4 de septiembre, por un plazo de 8 años.

Peña es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, además de poseer un Magíster en Derecho Penal por las Universidades de Talca y Pompeu Fabra.

El jurista inició su carrera en el Ministerio Público como abogado asistente de fiscal en la Unidad de Delitos Violentos y Sexuales de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, donde se mantuvo entre los años 2008 y 2011.

Posteriormente hasta el año 2014 ejerció como abogado de la Unidad de Recursos Procesales y Jurisprudencia de la Fiscalía Nacional.

En octubre de ese año se convirtió en el jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Regional del Maule, cargo en el que se mantuvo hasta el año 2018 cuando asumió como abogado asesor de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional.

Desde el año 2022 hasta la fecha, ha ejercido como abogado asesor de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur.

Desde el Ministerio Público señalaron la designación de Rodrigo Peña se enmarca en el concurso público convocado por la Corte de Apelaciones de Talca, cuyo pleno elaboró la terna presentada al fiscal nacional, en conformidad con lo establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público.