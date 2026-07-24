Destino México: Felipe Mora se despide de Portland Timbers y deja la Major League Soccer

Felipe Mora cambiará de aires. En una movida que causa sorpresa, toda vez que estaba consolidado en el fútbol de Estados Unidos, durante la jornada de este viernes se confirmó la salida del delantero chileno de Portland Timbers. A falta de la oficialización, retornaría a una competencia que ya conoce, en Norteamérica.

El pasado miércoles 22 anotó por última vez con la camiseta verde de los Timbers, en la igualdad 2-2 con Dallas por la temporada regular de la MLS, que se reanudó luego de la final del Mundial 2026. Dos días después, la institución da cuenta de la partida de uno de sus jugadores más reconocibles. De hecho, confirmaron que este sábado será la despedida de Mora, en el duelo contra Real Salt Lake.

“Adiós, Felipe. Tras siete temporadas vistiendo los colores verde y oro, Mora disputará este sábado su último partido con los Timbers. Esta figura histórica del club se despide de Portland ocupando el tercer puesto en la lista de máximos goleadores de la institución en la temporada regular, con 46 goles en 144 partidos. Desde goles decisivos hasta momentos inolvidables, Mora ha contribuido a crear recuerdos imborrables en Providence Park”, señala el mensaje del club, mediante sus canales oficiales.

A Legacy in Green & Gold.



Tomorrow, we celebrate Felipe Mora's final match as a Portland Timber.



Thank you, Pipe🌲💚 pic.twitter.com/zipJEMkwdu — Portland Timbers (@TimbersFC) July 24, 2026

El ariete formado en Audax Italiano llegó a la MLS en 2020, tras una etapa en México. Portland Timbers fue su único club en la Major League Soccer. Fue en agosto de ese año donde consiguió su único título en el país del norte. Fue en el marco de la MLS is Back, torneo que sirvió para el retorno del fútbol durante la pandemia del Covid-19. Suma 54 tantos en 172 partidos durante los siete años jugando en el estado de Oregon.

¿Dónde está su futuro? Mora es un viejo anhelo de Universidad de Chile. Hace varios mercados que la U abre la ilusión con el retorno del atacante, campeón en 2017 bajo el mando de Ángel Guillermo Hoyos. Esta opción tendrá que seguir esperando. En el horizonte del futbolista nacional aparece México. A falta de la confirmación oficial, Atlético San Luis será el nuevo equipo de Felipe Mora, con un vínculo hasta fines de 2027.

Arrancando su periplo en el extranjero, el canterano de Audax jugó en dos clubes de la Liga MX. Primeramente, llegó a Cruz Azul para la temporada 2017-2018. Luego recaló en Pumas de la UNAM, entre 2018 y 2019.