Arrau tras detención de tres comuneros investigados por homicidio y ataques incendiarios: “Cumplimos con lo prometido”

Luego de conocerse la detención de tres comuneros mapuches presuntamente involucrados en un asesinato y ataques incendiarios, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, afirmó que se cumplió con lo prometido, al encontrar “a los responsables de estos atentados”.

En una publicación en redes sociales, Arrau se refirió a la captura por parte de la PDI de Juan Millanao Hueiquillán y a Jorge Huenchullán Millanao en Victoria, y a José Llanquileo Painemil en Cañete, “todos acusados de atentados incendiarios, ataques armados y homicidios vinculados al terrorismo que golpea a La Araucanía y la Provincia de Arauco” , detalló.

Luego destacó que “entre estos crímenes se cuenta el homicidio de Moisés Orellana, joven brigadista de Conaf asesinado en 2020″.

De la misma forma, en su publicación en X, el secretario de Estado apuntó a que “no existe contexto ni causa que justifique incendiar, disparar y matar” .

“El terrorismo no defiende ningún derecho: solo siembra miedo, dolor y destrucción en las familias del sur de Chile”, afirmó.

Dijimos que a los responsables de estos atentados los íbamos a encontrar y cumplimos lo prometido. La PDI detuvo a Juan Millanao Hueiquillán y a Jorge Huenchullán Millanao en Victoria, y a José Llanquileo Painemil en Cañete, todos acusados de atentados incendiarios, ataques… pic.twitter.com/HKXZbLtCje — Martín Arrau GH. (@martinarrau) July 24, 2026

Luego felicitó a la Fuerza de Tarea Arauco y a cada funcionario de la PDI y Carabineros por una labor rigurosa e incansable.

“Ahora le corresponde a la justicia actuar con todo el rigor de la ley y sin contemplaciones. En Chile no hay espacio para relativizar el terrorismo: quien atente contra la vida, la propiedad y la paz de nuestra gente será perseguido, encontrado y puesto ante la justicia”, finalizó Arrau.