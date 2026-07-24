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    Revelan que amenaza iraní contra el Air Force One provocó el intercambio de aviones de Trump durante cumbre de la OTAN

    El riesgo surgió mientras el presidente de EE.UU. asistía a la cumbre de la OTAN en Ankara y llevó al Servicio Secreto estadounidense a instar al mandatario a que abandonara Turquía en el viejo avión y despertó dudas sobre el Boeing 747-8 donado por Catar.

    Por 
    Lya Rosen
    El presidente Donald Trump en el antiguo Air Force One. Foto: The White House.

    El abrupto cambio de aviones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al salir de Turquía a inicios de este mes, se concretó después de que funcionarios estadounidenses determinaran que existía una amenaza creíble por parte de fuerzas especiales iraníes que lo tenían como objetivo a él y al Air Force One, según reveló este viernes The New York Times.

    Según varias personas informadas sobre el asunto que hablaron con el periódico, la amenaza surgió mientras Trump asistía a la cumbre de la OTAN en Ankara, la capital turca, hasta donde había llegado en el nuevo Boeing 747-8 donado por Catar, que carece de las mismas capacidades defensivas que posee el anterior Air Force One.

    Después de que los funcionarios de gobierno detectaran la amenaza, el Servicio Secreto de EE.UU. recomendó que el mandatario cambiara de avión antes de abandonar el país. Posteriormente, anunció que partiría en la aeronave de modelo más antiguo.

    Como hizo notar The Guardian, los detalles hoy revelados sobre la amenaza permiten explicar por qué la Casa Blanca decidió rápidamente cambiar de avión. También ponen de relieve las continuas preocupaciones de seguridad en torno al Boeing donado, por el que Trump presionó varias veces para que estuviera listo lo antes posible para su uso.

    De acuerdo a The New York Times, la información que tenían los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato, no indicaba que las fuerzas interpuestas iraníes -grupos armados aliados que Teherán financia- tuvieran como objetivo específico el nuevo avión, sino que su blanco era Trump y cualquier aeronave en la que él viajara.

    Aunque la Casa Blanca no quizo hacer comentarios sobre el reportaje, un alto empleado de la administración hizo referencia a las declaraciones públicas del líder republicano sobre los intentos de Irán de asesinarlo y expresó su confianza en las medidas adoptadas para protegerlo a él y a la delegación que lo acompañaba.

    El periódico señaló además que los detalles de la amenaza no se difundieron ampliamente, ni siquiera dentro del Ejecutivo estadounidense. A algunos miembros gubernamentales solo se les informó que el cambio de aviones era una medida de precaución debido a la preocupación general por la República Islámica.

    Cabe señalar, que el Departamento de Justicia de EE.UU. había citado a declarar a varios periodistas de The New York Times por su cobertura de los riesgos de seguridad relacionados con el avión presidencial Air Force One regalado por Catar, pero el Departamento de Justicia abandonó por ahora esos esfuerzos.

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