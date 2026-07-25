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    Grupo de 76 alcaldes oficialistas respalda acuerdo por la megarreforma y llama al Senado a aprobar compensación para las 345 comunas

    Los jefes comunales, a través de una declaración pública, defendieron el entendimiento alcanzado con el gobierno, aseguraron que garantiza el 100% de los recursos municipales y rechazaron las críticas formuladas por un grupo de alcaldes de oposición.

    Por 
    Luis Cerda

    Un grupo de 76 alcaldes oficialistas manifestó este jueves su respaldo al acuerdo alcanzado entre el gobierno y el municipalismo en el marco de la megarreforma, asegurando que la propuesta garantiza la compensación del 100% de los recursos para las 345 comunas del país y solicitando al Senado despachar la iniciativa con la urgencia que requiere.

    La declaración pública, que lleva como título “Sobre el acuerdo alcanzado en la Ley de Reconstrucción Nacional (Boletín 18.216-05)” sostiene que el entendimiento alcanzado permite cumplir el principal objetivo de los municipios: evitar que el megaproyecto afecte los ingresos municipales, tanto los recursos propios como los provenientes del Fondo Común Municipal.

    Entre los firmantes figuran Mario Desbordes (Santiago), Jaime Bellolio (Providencia), Camila Merino (Vitacura), Sebastián Sichel (Ñuñoa), Maximiliano Luksic (Huechuraba), Daniel Reyes (La Florida), Felipe Alessandri (Lo Barnechea), Catalina San Martín (Las Condes), Gustavo Alessandri (Zapallar), Claudio Radonich (Punta Arenas) y Rodrigo Wainraihgt (Puerto Montt).

    “Nuestra responsabilidad como alcaldes/as es velar por el bien de nuestros vecinos. Por lo tanto, valoramos que el diálogo con el gobierno permitiera el principal objetivo trazado por el municipalismo; que ningún municipio se viera afectado en sus ingresos por la megarreforma“, señala el documento.

    Los alcaldes también hicieron un llamado al Senado a aprobar la propuesta de compensación para las 345 comunas y defendieron el acuerdo frente a los cuestionamientos formulados por autoridades comunales de oposición.

    “Rechazamos categóricamente las críticas formuladas por un grupo de alcaldes de oposición, respecto al acuerdo alcanzado“, indicaron en la declaración.

    En esa línea, sostuvieron que “las trincheras políticas afectan al municipalismo mientras rentabilizan agendas políticas e ideológicas y nos hacen perder de vista lo importante: los municipios existimos para servir y dar respuesta concretas, eficientes y permanentes a quienes servimos, nuestros vecinos“.

    Finalmente, hicieron un llamado a la unidad del municipalismo y señalaron que la Asociación Chilena de Municipalidades debe trabajar "en función de los 345 municipios, como un solo Chile“.

    Lista completa de alcaldes firmantes

    • Catalina San Martín (Las Condes)
    • Felipe Alessandri (Lo Barnechea)
    • Isabel Valenzuela (Colina)
    • Claudia Adasme (Papudo)
    • Mario Desbordes (Santiago)
    • Gustavo Alessandri (Zapallar)
    • Juan Pablo Olave (Isla de Maipo)
    • Miguel Araya (Buin)
    • Manuel Rivera (Los Andes)
    • Américo Guajardo (Río Claro)
    • Carlos Valenzuela (Constitución)
    • Marco Antonio González (Algarrobo)
    • Eduardo Espinoza (Macul)
    • Alicia Villar (Purranque)
    • Carolina Corti (Quilpué)
    • George Bordachar (Curicó)
    • Claudio Radonich (Punta Arenas)
    • Fernando Alcántara (Curepto)
    • Jonathan Norambuena (Yerbas Buenas)
    • Marco Silva (Calbuco)
    • María Jimena Núñez (Puyehue)
    • Rodrigo Contreras (Paine)
    • Javier Arismendi (Frutillar)
    • Jaime Bellolio (Providencia)
    • Paula Garate (Melipilla)
    • Luciano Valenzuela (Limache)
    • Lily García (Cartagena)
    • Víctor Fritz (Los Lagos)
    • María Elena Ojeda (Puerto Octay)
    • Manuel Devia (San Pedro)
    • Jorge Muñoz (Cauquenes)
    • Camila Merino (Vitacura)
    • Fernando Rodríguez (Santo Domingo)
    • Anahí Cárdenas (Torres del Paine)
    • Eduardo Redlich (Quirihue)
    • Maximiliano Luksic (Huechuraba)
    • Mario Meza (Linares)
    • Renan Cabezas (El Carmen)
    • Iván Infante (Pica)
    • Héctor Muñoz (Concepción)
    • Rodrigo Martínez (Casablanca)
    • Pablo Vargas (Los Álamos)
    • Adriana Rivera (Sierra Gorda)
    • Rodrigo Palominos (Litueche)
    • Rodrigo Wainraihgt (Puerto Montt)
    • Cristian Oses (Santa Bárbara)
    • Marcela Tiznado (Lebu)
    • Daniela Norambuena (La Serena)
    • Marta Carvajal (Combarbalá)
    • Sebastián Cruzat (Río Negro)
    • Vladimir Fica (Laja)
    • Hortensia Mora (Calera de Tango)
    • Emilio González (Los Muermos)
    • Luis Álvarez (Traiguén)
    • Karina Fernández (Primavera)
    • Boris Cabrera (Cabrero)
    • Félix Sánchez (Coltauco)
    • Patricio Rivera (Villarrica)
    • Tamara Vásquez (Río Verde)
    • Luis Barría (Timaukel)
    • René de la Vega (Conchalí)
    • Patricio Rivera (Vichuquén)
    • Enrique Neira (Angol)
    • Richard Leonelli (Lumaco)
    • José Bartolo (Huara)
    • Leslie Pacheco (Nogales)
    • Javier Tito (Putre)
    • Jessica Mualim (María Pinto)
    • Daniel Reyes (La Florida)
    • Sebastián Sichel (Ñuñoa)
    • Juan Carlos Díaz (Talca)
    • Carol Bown (San Miguel)
    • Gonzalo Baraona (Pumanque)
    • Ana Mayorga (Puerto Natales)
    • Baldomero Santos (Teodoro Schmidt)
    • Verónica Rossat (Hijuelas).
    Más sobre:MegarreformaAlcaldesOficialismo

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