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    Ojos de la llave: la oferta televisiva que Mara Sedini rechazó y las misas que organiza el gobierno para “pedir por las familias”

    En una semana marcada por el traspié del gobierno con la megarreforma en el Senado, hubo varios episodios que pasaron desapercibidos o fueron muy controvertidos.

    Por 
    Equipo La Tercera
    24/03/2026 - VOCERIA MINISTRA MARA SEDINI. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    1. La oferta a Mara Sedini

    “Vengo del mundo de las comunicaciones, vengo del mundo de la batalla cultural. Eso es lo que me gusta, eso es lo que me apasiona y lo que Chile necesita (...). Las voces que defendemos nuestro país, la democracia, las ideas de la libertad, tienen que seguir siempre vivas. Ese es mi desafío eterno”.

    Esas son las luces que dio Mara Sedini, en entrevista con Sin Filtros, sobre su futuro tras salir del gobierno. La exministra está en un proceso de rearme, luego de haberse tomado unas semanas para descansar. Durante ese proceso, recibió una llamativa oferta: participar del programa Fiebre de canto, de Chilevisión.

    El estelar, que estrenará próximamente, será conducido por Diana Bolocco. Ya cuenta con algunos concursantes confirmados, como el actor Fernando Larraín, la animadora Eva Gómez y Nelson Mauri. Sedini no es parte de esa lista: decidió rechazar el ofrecimiento.

    2. Los reencuentros de Ximena Rincón

    “Este es mi logro”, dijo, entre risas, la presidenta del Senado, Paulina Nuñez, al inicio de la sesión de este miércoles, al ver juntas a la senadora Yasna Provoste (DC) y la ministra Ximena Rincón, abogando coordinadamente para tramitar el proyecto de subsidio eléctrico.

    Ambas se habían acercado a la testera y Núñez no se aguantó, sacó su celular y les tomó una foto. Provoste y Rincón accedieron posar.

    La cercanía entre ambas fue llamativa: ellas han evidenciado grandes diferencias desde 2021, cuando la Democracia Cristiana bajó la candidatura presidencial de Rincón -cuando aún militaba en ese partido- y nominó a Provoste en su lugar.

    No fue el único reencuentro de Rincón esta semana. La ministra de Energía sostuvo una reunión de trabajo con la senadora Paulina Vodanovic (PS). La timonel de los socialistas solicitó medidas de reposición para la energía eléctrica en el Maule.

    La relación entre ambas es tensa. Rincón responsabiliza a Vodanovic por la impugnación de su candidatura a la reelección como senadora por el Maule, el año pasado.

    “Mis colegas (senadores) no tuvieron el coraje de poner su nombre en la impugnación, y me refiero a Vodanovic (...) y mi excamarada de partido Francisco Huenchumilla (...). En la vida hay que tener coraje y poner la cara, y no esconderse con un mandato detrás de un abogado”, dijo en esa ocasión la hoy secretaria de Estado.

    3. El intento de Santiago por borrar unas fotos que difundió

    A las 11:44 de la mañana de este lunes, la Municipalidad de Santiago informó del tercer fallecimiento en su comuna de una persona en situación de calle a causa del temporal. El cuerpo, según se detalló en ese momento, fue encontrado en el Parque Forestal, al frente del Museo de Arte Contemporáneo. La noticia fue acompañada de cuatro imágenes en las que se apreciaba al individuo cubierto con un plástico morado, recostado en una de las bancas del sector. En algunas de las fotografías se apreciaba, además, el trabajo de Carabineros.

    Al rato, el equipo de comunicaciones del municipio eliminó las imágenes, buscando que no fueran publicadas y, al mismo tiempo, que no fueran atribuidas a la administración santiaguina. Sin embargo, a esa altura ya habían transcurrido casi dos horas y media con las fotos difundiéndose.

    Según conocedores del episodio, el intento por borrar todo rastro de las fotos se debió a las recriminaciones tanto internas como externas que el municipio comenzó a recibir por lo gráficas de las imágenes.

    4. La defensa de Vanessa Kaiser al proyecto de su marido

    El proyecto “Escucha su corazón”, del diputado libertario Cristóbal Urruticoechea, ha sido tema de controversia durante las últimas semanas.

    La actriz Amaya Forch envió una carta al director a El Mercurio, en que reveló que fue víctima de una violación. A partir de esa experiencia, cuestionó la iniciativa que busca modificar el procedimiento previo a una interrupción del embarazo bajo alguna de las tres causales permitidas en Chile.

    La señora de Urruticoechea, la senadora Vanessa Kaiser, salió en defensa del proyecto en el programa Descabellados.

    “Sale ahora un niña que dice ‘yo fui violada y lo encuentro tan…’. Yo tengo amigas que fueron violadas y algunas de ellas tuvieron a sus guaguas. Y en ningún minuto se han arrepentido de haber tenido a su hijo producto de una violación, tengo muchas amigas que fueron violadas que no van a salir a la tele a decir ‘oye, yo fui violada’, porque entienden la diferencia entre la intimidad y la esfera pública”, cuestionó Kaiser.

    Senadora Vanessa Kaiser. Foto: Senado. KARIN POZO

    5. Kast a Poduje: “Ministro, chante la moto”

    El ministro Iván Poduje (Vivienda) fue el invitado de esta semana al podcast Entre Pazillos, protagonizado por la diputada republicana Paz Charpentier. Ahí la legisladora le preguntó: “¿Qué le dice el Presidente (José Antonio Kast) respecto de ese estilo que tiene usted?”.

    El arquitecto se ha caracterizado por mantener su estilo sin filtros como titular de Vivienda. Ha tenido cruces con los senadores Paulina Núñez (RN), Alfonso de Urresti (PC) e incluso con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

    “Tengo una muy buena relación con el Presidente. Como es mi jefe, claro, a veces me dice que chante la moto poh (...). Uno, igual que todo el mundo, tiene un jefe. Y si el jefe te dice ‘oye, podí moderar un poquito ciertas cosas’... Pero, en general, siempre me ha apoyado. No me ha llamado la atención, sino que me ha dicho ‘mira, esta cosa la podríamos hacer de otra manera’”, respondió Poduje.

    6. La misa de Desarrollo Social

    “Para pedir por las familias de Chile”. Ese es el objetivo de la misa que organiza el Ministerio de Desarrollo Social, encabezado por María Jesús Wulf, que se desarrollará este este lunes, a las 13.00 horas, en la capilla de La Moneda.

    Distintos ministerios han organizado misas por su cuenta. En este caso, la cartera ha hecho circular una invitación a la que ellos coordinan.

    No se trata de algo excepcional en el gobierno del Presidente José Antonio Kast. Al menos una vez por semana, a los subsecretarios se les consulta, desde el Segundo Piso, si asistirán a las misas que se hacen de martes a viernes en Palacio.

    Más sobre:Ojos de la llaveLa Tercera PMPolíticaXimena RincónLa Moneda

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