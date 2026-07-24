Parlamentarios y alcaldes de Coquimbo exigen al gobierno un “veto aditivo” en megarreforma para la reconstrucción de la región

Tras una reunión en que participaron alcaldes y parlamentarios de diferentes sectores políticos de la Región de Coquimbo, estos acordaron exigir al gobierno y al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, un “veto aditivo” en la megarreforma, de manera que se incorporen recursos para la reconstrucción de la zona afectada por los últimos temporales.

En la mesa que participaron los senadores Matías Walker (IND.) y Daniel Núñez (PC); los diputados Daniel Manouchehri (PS) y Carolina Tello (FA); y el alcalde de Coquimbo Ali Manouchehri (PS), entre otros, se acordó esta fórmula para la reconstrucción de la región de Coquimbo y la Provincia del Huasco, además de estimar los dineros que se requerirán para dicha tarea.

“Agradecer al Capítulo Cuarto de la Asociación de Municipios de la Región de Coquimbo, presidido por el alcalde Alí Manouchehri, por esta convocatoria y sobre todo por adherir a esto que le planteamos al ministro de Hacienda, los parlamentarios de la región. No puede haber ley de Reconstrucción Nacional sin garantizar los recursos para la reconstrucción de la región de Coquimbo y la provincia del Huasco. Por eso, esta declaración pide, exige al ministro de Hacienda incorporar mediante un veto aditivo estos recursos y sumarlos a los ya disponibles para las regiones de Valparaíso, Biobío y Ñuble”, sostuvo Walker.

El senador añadió que “el ministro Quiroz ratificó el día de ayer que va a dar un veto. Nosotros planteamos que en la misma oportunidad se incorpore este veto aditivo para la reconstrucción de nuestra región”.

A su vez, el diputado Manouchehri sostuvo que: “Todavía hay espacio, van a hacer un veto supresivo para los intereses de los bancos. Nosotros le pedimos al Gobierno que haga el mismo veto que están haciendo para los intereses de los bancos, para los intereses de la gente que hoy día está sufriendo. Esta región necesita del apoyo, necesita recursos y hoy día vamos a estar acá y vamos a estar luchando con todo para que esos recursos puedan llegar”.

Ya el miércoles los senadores Walker, Núñez y Sergio Gahona (UDI) le habían planteado esta fórmula al propio ministro Quiroz en una reunión.

En tanto, Gahona había hecho pública su exigencia al gobierno de recursos frescos para la región de Coquimbo en el marco de la discusión de la megarreforma y algunos lo indicaron -además de la ausencia del senador Enrique Van Rysselberghe (UDI)- como uno de los factores que determinaron la postergación de la votación del informe de la comisión mixta que permitía el despacho a ley del proyecto.

En el punto de prensa posterior al encuentro de hoy, estuvieron también el alcalde de Andacollo, Juan Carlos Alfaro; el alcalde de Monte Patria, Cristian Herrera; el alcalde de Los Vilos, Christian Gross. El alcalde de Canela, Waldo Contreras, estuvo presente pero no se pudo quedar al punto de prensa, mientras otros jefes comunales se contactaron de manera remota.