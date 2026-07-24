SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Comercial

    Parlamentarios y alcaldes de Coquimbo exigen al gobierno un “veto aditivo” en megarreforma para la reconstrucción de la región

    De manera transversal, los representantes de la zona realizaron una mesa de trabajo y piden que se sumen recursos en el mismo proyecto de ley impulsado por Ejecutivo por la consecuencias de los últimos temporales.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano
    23/07/2026 - JORGE QUIROZ, MINISTRO DE HACIENDA. MARIO TELLEZ

    Tras una reunión en que participaron alcaldes y parlamentarios de diferentes sectores políticos de la Región de Coquimbo, estos acordaron exigir al gobierno y al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, un “veto aditivo” en la megarreforma, de manera que se incorporen recursos para la reconstrucción de la zona afectada por los últimos temporales.

    En la mesa que participaron los senadores Matías Walker (IND.) y Daniel Núñez (PC); los diputados Daniel Manouchehri (PS) y Carolina Tello (FA); y el alcalde de Coquimbo Ali Manouchehri (PS), entre otros, se acordó esta fórmula para la reconstrucción de la región de Coquimbo y la Provincia del Huasco, además de estimar los dineros que se requerirán para dicha tarea.

    “Agradecer al Capítulo Cuarto de la Asociación de Municipios de la Región de Coquimbo, presidido por el alcalde Alí Manouchehri, por esta convocatoria y sobre todo por adherir a esto que le planteamos al ministro de Hacienda, los parlamentarios de la región. No puede haber ley de Reconstrucción Nacional sin garantizar los recursos para la reconstrucción de la región de Coquimbo y la provincia del Huasco. Por eso, esta declaración pide, exige al ministro de Hacienda incorporar mediante un veto aditivo estos recursos y sumarlos a los ya disponibles para las regiones de Valparaíso, Biobío y Ñuble”, sostuvo Walker.

    El senador añadió que “el ministro Quiroz ratificó el día de ayer que va a dar un veto. Nosotros planteamos que en la misma oportunidad se incorpore este veto aditivo para la reconstrucción de nuestra región”.

    A su vez, el diputado Manouchehri sostuvo que: “Todavía hay espacio, van a hacer un veto supresivo para los intereses de los bancos. Nosotros le pedimos al Gobierno que haga el mismo veto que están haciendo para los intereses de los bancos, para los intereses de la gente que hoy día está sufriendo. Esta región necesita del apoyo, necesita recursos y hoy día vamos a estar acá y vamos a estar luchando con todo para que esos recursos puedan llegar”.

    Ya el miércoles los senadores Walker, Núñez y Sergio Gahona (UDI) le habían planteado esta fórmula al propio ministro Quiroz en una reunión.

    En tanto, Gahona había hecho pública su exigencia al gobierno de recursos frescos para la región de Coquimbo en el marco de la discusión de la megarreforma y algunos lo indicaron -además de la ausencia del senador Enrique Van Rysselberghe (UDI)- como uno de los factores que determinaron la postergación de la votación del informe de la comisión mixta que permitía el despacho a ley del proyecto.

    En el punto de prensa posterior al encuentro de hoy, estuvieron también el alcalde de Andacollo, Juan Carlos Alfaro; el alcalde de Monte Patria, Cristian Herrera; el alcalde de Los Vilos, Christian Gross. El alcalde de Canela, Waldo Contreras, estuvo presente pero no se pudo quedar al punto de prensa, mientras otros jefes comunales se contactaron de manera remota.

    Más sobre:MegarreformaMatías WalkerRegión de CoquimboReconstrucción

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Karim Khan es destituido de su cargo como fiscal de la Corte Penal Internacional

    El Rana suma prisión preventiva por homicidio del carabinero Marcos Cosme y ataque a otros dos uniformados

    Carrera de Bachelet entra en etapa crucial: ONU se alista para primeros “straw polls” del Consejo de Seguridad

    Presidente del BancoEstado dijo que era “retrógrado” prohibir el pago de interés sobre interés

    Donald Trump amenaza a Europa con un “arancel sustancial” en respuesta a la millonaria multa contra Google

    Tribunal se pronunciará el martes sobre el sobreseimiento de Sergio Jadue en Chile

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La “esponja” que actuó como escudo natural para Valdivia durante el reciente temporal, según especialistas

    La “esponja” que actuó como escudo natural para Valdivia durante el reciente temporal, según especialistas

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    De la lluvia al calor intenso: pronostican hasta 35 °C en estas regiones

    De la lluvia al calor intenso: pronostican hasta 35 °C en estas regiones

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Limache en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Limache en TV y streaming

    Revisa las medidas de apoyo de BancoEstado para clientes afectados por el sistema frontal

    Revisa las medidas de apoyo de BancoEstado para clientes afectados por el sistema frontal

    Rating del jueves 23 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 23 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El Rana suma prisión preventiva por homicidio del carabinero Marcos Cosme y ataque a otros dos uniformados
    Chile

    El Rana suma prisión preventiva por homicidio del carabinero Marcos Cosme y ataque a otros dos uniformados

    Carrera de Bachelet entra en etapa crucial: ONU se alista para primeros “straw polls” del Consejo de Seguridad

    Parlamentarios y alcaldes de Coquimbo exigen al gobierno un “veto aditivo” en megarreforma para la reconstrucción de la región

    Presidente del BancoEstado dijo que era “retrógrado” prohibir el pago de interés sobre interés
    Negocios

    Presidente del BancoEstado dijo que era “retrógrado” prohibir el pago de interés sobre interés

    Donald Trump amenaza a Europa con un “arancel sustancial” en respuesta a la millonaria multa contra Google

    Precio del petróleo sufre fuerte ajuste tras gestión de Pakistán para reactivar diálogo entre EE.UU. e Irán

    En qué regiones de Chile habrá lluvia hoy, según el pronóstico
    Tendencias

    En qué regiones de Chile habrá lluvia hoy, según el pronóstico

    La “esponja” que actuó como escudo natural para Valdivia durante el reciente temporal, según especialistas

    No solo daños materiales: los riesgos para la salud que dejan los anegamientos y el temporal en Chile (y cómo evitarlos)

    Mundialista australiano es detenido tras dar positivo por cocaína en control de tránsito
    El Deportivo

    Mundialista australiano es detenido tras dar positivo por cocaína en control de tránsito

    El más millonario de la historia: ganancias récord del Mundial 2026 financian a la FIFA por los próximos cuatro años

    Joaquín Niemann se mantiene en posiciones secundarias en el LIV Golf de Reino Unido

    Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026
    Tecnología

    Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    La Odisea suma más de 200 mil espectadores en Chile y dispara el fervor por el formato IMAX
    Cultura y entretención

    La Odisea suma más de 200 mil espectadores en Chile y dispara el fervor por el formato IMAX

    Pedro Pascal recibirá su estrella en el Paseo de la Fama en 2027

    Facebrooklyn presenta nuevo single junto a la artista mexicana izatkm

    Karim Khan es destituido de su cargo como fiscal de la Corte Penal Internacional
    Mundo

    Karim Khan es destituido de su cargo como fiscal de la Corte Penal Internacional

    La campaña de EE.UU. para desmantelar “ladrillo a ladrillo” la CPI

    Trump avisa a China y Rusia que si entregan armas a Irán “sería muy malo” para ambos

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad
    Paula

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad

    ¿Team dormir con mascotas o cada uno en su cama?

    Hablemos de amor: la amiga que sigo encontrando en mis sueños