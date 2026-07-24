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    El Rana suma prisión preventiva por homicidio del carabinero Marcos Cosme y ataque a otros dos uniformados

    Se estimó que hay peligro de fuga y que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y las víctimas. Se fijó un plazo de investigación de 120 días.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    El Juzgado de Garantía de Valdivia accedió a la solicitud de los querellantes y el Ministerio Público y dispuso la prisión preventiva de Carlos Esteban Cancino Tapia, un sujeto conocido como el Rana, formalizado por su presunta responsabilidad en el crimen del cabo primero del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros Marcos Javier Cosme Barquero.

    Se estimó que hay peligro de fuga y que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y las víctimas. Se fijó un plazo de investigación de 120 días.

    Cancino ya estaba en prisión preventiva tras su formalización por el homicidio del carabinero Eugenio Nain y compareció a la audiencia en modo telemático con una fuerte custodia de personal de Gendarmería.

    El sujeto deberá seguir recluido en el Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Sur.

    La Fiscalía de Los Ríos pidió la prisión preventiva de Cancino imputándole tres delitos de homicidio contra funcionarios de carabinero en ejercicio, dos de ellos en grado de desarrollo frustrado y uno en grado consumado, además de delitos de porte y tenencia ilegal de arma de fuego, porte de municiones y receptación.

    El relato que hizo Fiscalía de los hechos

    En la audiencia, el Ministerio Público detalló el ataque de Cancino a los efectivos policiales que el 15 de julio pasado llegaron hasta un inmueble en la comunidad Antillanca, en el sector Las Minas de la localidad de Curiñanco de Valdivia, para ejecutar su detención en el marco de la indagatoria por el caso Nain.

    De acuerdo al relato de la Fiscalía, Cosme, ascendido al grado de suboficial mayor en forma póstuma, recibió en el rostro al menos dos disparos ejecutados con un revólver Taurus, calibre .38 especial, al ingresar al inmueble en el que estaba Cancino.

    El 18 de julio se constató el deceso del uniformado en el Hospital de Valdivia.

    Su viuda estuvo presente en la audiencia por vía remota.

    En el ataque, otro funcionario resultó con una herida de bala no penetrante en el abdomen, mientras que un tercer carabinero sufrió una lesión erosiva en un muslo compatible con impactos de proyectil.

    Cancino fue detenido en el lugar luego de intentar huir del inmueble por una puerta lateral, manteniendo el revólver, situación en la que personal policial debió utilizar sus armas de servicio.

    La Taurus registraba un encargo por sustracción desde noviembre de 2019.

    Posteriormente, en un procedimiento dirigido por la Fiscalía de Los Ríos y realizado por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI, se incautaron 17 cartuchos de distinto calibre.

    El juez Carlos Flores en su resolución reflexionó a la evaluación que en caso de condena el tribunal respectivo tendrá que hacer sobre su privación de libertad en causas distintas.

    “Habrá que ver, los tribunales de fondo, cómo resuelven el tema de los abonos. Evidentemente, no existe la teletransportación, ¿no es cierto? O una persona que esté en dos lugares al mismo tiempo", comentó.

    Más sobre:El RanaCarlos CancinoMarcos CosmeMacrozona SurFiscalía de Los RíosCarabinerosDelincuenciaSeguridadEugenio Nain

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