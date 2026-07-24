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    Tribunal se pronunciará el martes sobre el sobreseimiento de Sergio Jadue en Chile

    El extimonel de la ANFP salió en noviembre de 2015 rumbo a Estados Unidos. Casi 11 años después, se discute la prescripción de los delitos por los que fue investigado en el país.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Desde las 11.00 horas de este viernes, en el 13° juzgado de Garantía de Santiago, se desarrolló una audiencia para debatir la solicitud de sobreseimiento que presentó la defensa de Sergio Elías Jadue Jadue, en el marco de la indagatoria que desarrolló en Chile la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente contra el expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) por apropiación indebida y delitos tributarios.

    El tribunal comunicará su decisión el martes 28 de julio.

    Tras la audiencia, el fiscal Marco Paredes cuestionó el planteamiento de la defensa respecto al conteo de los 10 años para declarar la prescripción de los delitos que se indagan.

    “Como consideramos que la última resolución aquí activa de nuestra parte fue cuando se formalizó en ausencia para poder solicitar la extradición a Estados Unidos, el 26 de enero de 2017, el 26 de enero de 2027 estaría cumpliéndose el plazo de prescripción para los efectos de poder declarar el sobreseimiento definitivo”, planteó.

    Jadue permanece hace una década en Estados Unidos, país en el que debió enfrentar un largo proceso al admitir haber recibido sobornos y pagos ilegales a cambio de adjudicar de manera irregular derechos de transmisión y televisación de torneos internacionales de fútbol profesional.

    Está con una solicitud de extradición activa por nuestro país y bueno, nosotros no podemos intervenir en la soberanía de Estados Unidos, para poder apurar ese proceso", comentó el fiscal Paredes, explicando la ausencia de acciones desde el Ministerio Público en el caso.

    Su sentencia en el país norteamericano se ha postergado 16 veces, la más reciente en octubre de 2023.

    En octubre de 2015, un mes antes de que abandonara el país, fue citado como imputado a la Fiscalía de Las Condes.

    A fines del año pasado, contrajo matrimonio en Miami con la empresaria, calerana como él, Karen Reinoso.

    Querellas de la ANFP

    En febrero de 2016, la ANFP, encabezada entonces por Arturo Salah, se querelló contra quienes resultaran responsables en el contexto de, entre otras cosas, el uso de fondos de la organización para financiar la defensa personal de Jadue en Estados Unidos.

    En mayo del mismo año, la ANFP presentó querellas contra cercanos al exdirigente como Rodrigo Grümberg Landeros (exgerente), Nibaldo Jaque (exdirector) y Mauricio Etcheverry (exasesor). Y, a fines de ese mes, contra el propio Jadue y contra Leonidas Lautari por trabajos personales que habrían sido pagados con fondos de la ANFP.

    En noviembre de 2016, en tanto, se presentó una querella por el proceso de adjudicación del merchandising de la Copa América a Nicolás Abusada.

    Más sobre:Sergio JadueANFPFiscalía OrienteFIFAFIFA GateEE.UU.

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