SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Joaquín Niemann se mantiene en posiciones secundarias en el LIV Golf de Reino Unido

    El deportista nacional completó la jornada de este viernes con una tarjeta de par y +1 acumulado que lo dejó el el puesto T42.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    Joaquín Niemann completó este viernes su segundo recorrido en el LIV Golf de Reino unido. El chileno registró una tarjeta de 72 golpes (par), resultado que lo mantuvo en los puestos secundarios de la competencia, ocupando el lugar T42 de la clasificación del torneo que se desarrolla en el JCB Golf and Country Club.

    El talagantino, quien llegó a esta edición como el campeón vigente, no se ha podido acomodar del todo a la exigencia del campo. Si bien este viernes comenzó su actuación desde el hoyo 13, consiguiendo un birdie, la ventaja pronto se acabó en el hoyo 17 al introducir la pelota en el agujero con un palo de más.

    Luego, en el 18, volvió a firmar un birdie, pero todo volvió a cero cuando en la tercera bandera completó un par 5 en seis golpes.

    A esto se sumó un nuevo bogey en los hoyos 5, 8 y 11 que fueron anulados con un birdie en el hoyo 6 y un eagle en el décimo para cerrar el par del día y una tarjeta total de +1.

    Con este resultado, Niemann queda bastante alejado de los líderes de la competencia. En el primer lugar quedó instalado el australiano Lucas Herbert con un total acumulado de -17 golpes. Más atrás aparece el estadounidense Bryson Dechambeay con -13 mientras que el podio provisorio lo cierra el inglés Tyrell Hatton con -10.

    Lee también:

    Más sobre:GolfLIV GolfJoaquín Niemann

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El balance puertas adentro del gobierno por la emergencia (y los pormenores de la megarreforma)

    Detienen a dos menores de edad por lanzamiento de bombas molotov contra carabineros a las afueras del Instituto Nacional

    Cómo Kast zanjó la salida del subsecretario Rodríguez tras el test de drogas positivo

    Megaproyecto: gobierno halla forma de promulgar su “corazón” a pesar de litigio en el TC y optaría solo por dos vetos

    La Odisea suma más de 200 mil espectadores en Chile y dispara el fervor por el formato IMAX

    Indicaciones a proyecto de Boric, inversión de $100 mil millones, más sueldo y bono por riesgo: las claves del anuncio del gobierno a Carabineros

    Lo más leído

    1.
    El reconocimiento de Leandro Paredes a Claudio Borghi tras el triunfo de Boca Juniors sobre O’Higgins

    El reconocimiento de Leandro Paredes a Claudio Borghi tras el triunfo de Boca Juniors sobre O’Higgins

    2.
    “Permanecerá en la memoria”: la emotiva carta de Infantino a la selección argentina tras derrota en la final del Mundial

    “Permanecerá en la memoria”: la emotiva carta de Infantino a la selección argentina tras derrota en la final del Mundial

    3.
    LeBron James remece la NBA: deja Los Ángeles Lakers tras ocho años y se suma a histórico equipo

    LeBron James remece la NBA: deja Los Ángeles Lakers tras ocho años y se suma a histórico equipo

    4.
    El respeto del técnico de Boca al nivel de O’Higgins: “Se nota que tiene más rodaje que nosotros y muy buen juego aéreo”

    El respeto del técnico de Boca al nivel de O’Higgins: “Se nota que tiene más rodaje que nosotros y muy buen juego aéreo”

    5.
    Más problemas para Chiqui Tapia en Argentina: Justicia de Estados Unidos cita a más testigos y aparecen giros sospechosos

    Más problemas para Chiqui Tapia en Argentina: Justicia de Estados Unidos cita a más testigos y aparecen giros sospechosos

    6.
    Sin refuerzos y con una ansiada renovación: cómo llega Colo Colo al reinicio de la Liga de Primera

    Sin refuerzos y con una ansiada renovación: cómo llega Colo Colo al reinicio de la Liga de Primera

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La “esponja” que actuó como escudo natural para Valdivia durante el reciente temporal, según especialistas

    La “esponja” que actuó como escudo natural para Valdivia durante el reciente temporal, según especialistas

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    De la lluvia al calor intenso: pronostican hasta 35 °C en estas regiones

    De la lluvia al calor intenso: pronostican hasta 35 °C en estas regiones

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Limache en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Limache en TV y streaming

    Revisa las medidas de apoyo de BancoEstado para clientes afectados por el sistema frontal

    Revisa las medidas de apoyo de BancoEstado para clientes afectados por el sistema frontal

    Rating del jueves 23 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 23 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El balance puertas adentro del gobierno por la emergencia (y los pormenores de la megarreforma)
    Chile

    El balance puertas adentro del gobierno por la emergencia (y los pormenores de la megarreforma)

    Detienen a dos menores de edad por lanzamiento de bombas molotov contra carabineros a las afueras del Instituto Nacional

    Cómo Kast zanjó la salida del subsecretario Rodríguez tras el test de drogas positivo

    Molycop se querella contra gerente general de Siderúrgica Huachipato por eventual delito de obstrucción de investigación
    Negocios

    Molycop se querella contra gerente general de Siderúrgica Huachipato por eventual delito de obstrucción de investigación

    Nueva ley de protección de datos y el secreto bancario

    Caso Sartor: Victoriano Cerda y Marcelo Pesce declararon esta semana en la Fiscalía

    En qué regiones de Chile habrá lluvia hoy, según el pronóstico
    Tendencias

    En qué regiones de Chile habrá lluvia hoy, según el pronóstico

    La “esponja” que actuó como escudo natural para Valdivia durante el reciente temporal, según especialistas

    No solo daños materiales: los riesgos para la salud que dejan los anegamientos y el temporal en Chile (y cómo evitarlos)

    El más millonario de la historia: ganancias récord del Mundial 2026 financian a la FIFA por los próximos cuatro años
    El Deportivo

    El más millonario de la historia: ganancias récord del Mundial 2026 financian a la FIFA por los próximos cuatro años

    Joaquín Niemann se mantiene en posiciones secundarias en el LIV Golf de Reino Unido

    La tragedia llega al nuevo Camp Nou: fallece un trabajador en el primer accidente mortal en el nuevo estadio del Barcelona

    Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026
    Tecnología

    Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    La Odisea suma más de 200 mil espectadores en Chile y dispara el fervor por el formato IMAX
    Cultura y entretención

    La Odisea suma más de 200 mil espectadores en Chile y dispara el fervor por el formato IMAX

    Pedro Pascal recibirá su estrella en el Paseo de la Fama en 2027

    Facebrooklyn presenta nuevo single junto a la artista mexicana izatkm

    La campaña de EE.UU. para desmantelar “ladrillo a ladrillo” la CPI
    Mundo

    La campaña de EE.UU. para desmantelar “ladrillo a ladrillo” la CPI

    Trump avisa a China y Rusia que si entregan armas a Irán “sería muy malo” para ambos

    Trump y Netanyahu se reunirán el próximo martes en la Casa Blanca

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad
    Paula

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad

    ¿Team dormir con mascotas o cada uno en su cama?

    Hablemos de amor: la amiga que sigo encontrando en mis sueños