Joaquín Niemann se mantiene en posiciones secundarias en el LIV Golf de Reino Unido

Joaquín Niemann completó este viernes su segundo recorrido en el LIV Golf de Reino unido. El chileno registró una tarjeta de 72 golpes (par), resultado que lo mantuvo en los puestos secundarios de la competencia, ocupando el lugar T42 de la clasificación del torneo que se desarrolla en el JCB Golf and Country Club.

El talagantino, quien llegó a esta edición como el campeón vigente, no se ha podido acomodar del todo a la exigencia del campo. Si bien este viernes comenzó su actuación desde el hoyo 13, consiguiendo un birdie, la ventaja pronto se acabó en el hoyo 17 al introducir la pelota en el agujero con un palo de más.

Luego, en el 18, volvió a firmar un birdie, pero todo volvió a cero cuando en la tercera bandera completó un par 5 en seis golpes.

A esto se sumó un nuevo bogey en los hoyos 5, 8 y 11 que fueron anulados con un birdie en el hoyo 6 y un eagle en el décimo para cerrar el par del día y una tarjeta total de +1.

Con este resultado, Niemann queda bastante alejado de los líderes de la competencia. En el primer lugar quedó instalado el australiano Lucas Herbert con un total acumulado de -17 golpes. Más atrás aparece el estadounidense Bryson Dechambeay con -13 mientras que el podio provisorio lo cierra el inglés Tyrell Hatton con -10.