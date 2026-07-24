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    Mundialista australiano es detenido tras dar positivo por cocaína en control de tránsito

    El volante australiano Cristian Volpato fue arrestado en Sídney. Su licencia de conducir fue suspendida mientras se confirma una segunda muestra.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Cristian Volpato fue detenido en Australia. Li Ying

    El futbolista australiano Cristian Volpato, quien fue parte de la selección de Australia en el Mundial de Norteamérica 2026, quedó envuelto en un escándalo después de que fuera detenido en Sídney.

    Según reporta ABC News, el futbolista de 22 años fue sometido a dos controles de tránsito durante la misma noche en la ciudad. El primer control, registrado a las 23.00 horas, se produjo después de que fuera captado conduciendo un vehículo a 109 kilómetros por hora en una zona donde la velocidad máxima permitida era de 60 km/h.

    Por aquello, la policía de Nuevo Gales del Sur lo retuvo por algunos minutos. Tras someterlo a una prueba de alcoholemia que dio un resultado negativo, le cursaron la infracción, pero lo dejaron en libertado.

    Sin embargo, dos horas después Volpato cometió una nueva infracción de tránsito y esta vez se le aplicó un test de drogas, en el que habría dado positivo por consumo de Cocaína.

    Tras esto, fue detenido y se le sometió a una contra muestra de fluido oral, la que será la que determine de manera definitiva si se ratifica o no el consumo de la droga.

    Mientras dura la investigación, las autoridades locales determinaron suspender la licencia de conducir por un periodo de seis meses.

    Además, el medio antes citado da cuenta de que la Federación Australiana de Fútbol confirmó que está al tanto de la situación y que se mantendrá contacto con el futbolista mientras se desarrolla el proceso.

    Cabe señalar que Volpato disputó tres partidos en la Copa de Norteamérica. Estuvo presente en los últimos 30 minutos del partido contra Estados Unidos, fue titular hasta el minuto 58 en el empate contra Australia y en los dieciseisavos de final completó 74 minutos contra Egipto.

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    Más sobre:FútbolAustraliaCristian Volpato

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